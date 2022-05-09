«Історичний крок»: Зеленський подякував США за закон про ленд-ліз

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту Сполучених Штатів за підписання закону про ленд-ліз.

«Вдячний президенту і народу США за підтримку України в боротьбі за нашу свободу та майбутнє. Підписання сьогодні закону про ленд-ліз – історичний крок. Переконаний, що ми знову разом переможемо. І захистимо демократію в Україні та у Європі. Як і 77 років тому», – заявив Зеленський у своєму твітері.

Підписання закону також прокоментував прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Він назвав закон про ленд-ліз одним із головних факторів перемоги антигітлерівської коаліції над нацизмом. За словами голови уряду, «історія повторюється».

«Це (підписання закону – ред.) означає більше озброєння та іншої допомоги для українських воїнів, аби перемогти російських окупантів. Постачання американської зброї тепер не буде обмежено жодними додатковими процедурами, що прискорить його надання», – пояснив Шмигаль.

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Він додав, що представники української влади закликали до цього кроку під час свого візиту до Вашингтона.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден 9 травня підписав закон про ленд-ліз.

Раніше Конгрес США підтримав законопроєкт, який дозволяє президенту Джо Байдену використати програму лендлізу для спрощення відправки військової допомоги Україні та країнам Східної Європи. Востаннє програма діяла під час Другої світової війни, коли американська військова допомога вирушала супротивникам нацистської Німеччини, насамперед Великій Британії та СРСР.