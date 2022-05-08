Повірена у справах США в Україні підтвердила повернення до Києва «на День Перемоги»

Тимчасова повірена у справах Сполучених Штатів в Україні Крістіна Квін підтвердила, що повернулася до Києва.

За її словами, вона приїхала до столиці на День перемоги над нацизмом у Європі 9 травня.

«Щойно приїхала до Києва! Рада повернутися сюди на День Перемоги у Європі. Слава Україні! Ми – разом з Україною», – повідомила Квін у соцмережах посольства США.

Вона не уточнила, скільки саме часу перебуватиме в Києві.

Раніше низка західних журналістів повідомила, що дипломати посольства США повернулися до Києва. Але повідомлень про відновлення роботи американського посольства в столиці на постійній основі наразі немає.

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін 2 травня повідомила, що до кінця місяця посольство США може повернутися працювати до Києва, якщо дозволить безпекова ситуація.

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Дипломатичні відомства переносили свої офіси з Києва – переважно на захід України – напередодні повномасштабного вторгнення Росії, а також після його початку 24 лютого.

Понад 20 держав вже повернули своє дипломатичне представництво до Києва.