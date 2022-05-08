Журналісти повідомляють, що дипломати посольства США приїхали до Києва

Співробітники посольства Сполучених Штатів приїхали до Києва, повідомляють кілька західних журналістів.

«Посольство США в Києві повертається. Американська дипломатична місія в Україні повернулася в неділю, через 2,5 місяці після того, як дипломати виїхали незадовго до початку вторгнення Росії до України. Повірена Крістіна Квін приїхала з іншими дипломатами», – повідомив кореспондент Buzzfeed Крістофер Міллер.

Аналогічну інформацію оприлюднила журналістка CNN Дженніфер Ганслер.

Водночас репортер видання Politico Алекс Ворд повідомив із посиланням на посадовця Державного департаменту, що американські дипломати повертаються, аби відзначити День перемоги над нацизмом у Європі.

«Посольство США в Києві досі не відкрите, але це потужний сигнал, що відкриття станеться незабаром», – додав він.

Посольство США в Україні та тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін не коментували повернення до Києва публічно.

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Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін 2 травня повідомила, що до кінця місяця посольство США може повернутися працювати до Києва, якщо дозволить безпекова ситуація.

Дипломатичні відомства переносили свої офіси з Києва – переважно на захід України – напередодні повномасштабного вторгнення Росії, а також після його початку 24 лютого.

Понад 20 держав вже повернули своє дипломатичне представництво до Києва.