Британія виділить ще 1,6 млрд доларів на військову допомогу Україні

Велика Британія виділить додаткові 1,6 мільярда доларів для надання військової допомоги Україні, пишуть західні агенції новин із посиланням на британських посадовців.

Як повідомив Reuters, ця сума майже вдвічі перевищує надану раніше допомогу. У британському уряді зазначили, що це – найвищий рівень фінансової підтримки з часів воєн в Іраку й Афганістані, при цьому вони не повідомили деталі розрахунків.

«Жорстокий напад Путіна не тільки викликає незліченні руйнування в Україні – він також загрожує миру та безпеці у всій Європі», – заявив британський прем’єр Боріс Джонсон.

Раніше президент США Джо Байден, виступаючи у Білому домі, заявив, що він направив до Конгресу запит на надання додаткових 33 мільярдів доларів на допомогу Україні.

Понад 20 мільярдів із цієї суми буде направлено безпосередньо на військову допомогу та постачання зброї – Україні та сусіднім країнам, 8,5 млрд буде виділено на економічну допомогу Україні, ще три мільярди доларів – на гуманітарну допомогу. Рішення, втім, ще має схвалити Конгрес США, але Байден пообіцяв, що Сполучені Штати продовжуватимуть надавати Україні допомогу, зокрема збільшуючи постачання зброї.