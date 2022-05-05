Зеленський оголосив про запуск платформи для фінансової допомоги Україні

Президент Володимир Зеленський оголосив проо запуск платформи United24, через яку люди з усього світу зможуть зробити фінансові пожертви на підтримку України.

«Кожен може зробити пожертву в один клік із будь-якої країни. Це можуть бути як окремі свідомі громадяни, підприємці, так і великі технологічні корпорації. Ми щодня б’ємося з ворогом, виборюючи цінності свободи та демократії, і United24 стане саме тим цифровим сервісом, який об’єднає весь цивілізований світ задля підтримки України», – зазначив президент.

У Офісі президента наголошують, що отримана через платформу фінансова допомога розподілятиметься за трьома напрямками:

оборона та розмінування

гуманітарна й медична допомога

відбудова України

«Усі кошти спрямовуватимуться на рахунки Національного банку України, закріплені за профільними міністерствами. Звітність про збір коштів надаватиметься НБУ кожні 24 години. Про призначення та розподіл коштів міністерства звітуватимуть раз на тиждень», – зазначають в Офісі президента.

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Кабінет міністрів 3 травня затвердив положення про Єдиний державний вебпортал для збору пожертв на підтримку України United24.

5 травня Велика Британія повідомила, що виділить ще 45 мільйонів фунтів стерлінгів на гуманітарну допомогу Україні.