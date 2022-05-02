Україна отримала майже 500 млн євро грантових коштів від США, Норвегії, Австрії – Мінфін

До України надійшло 495 мільйонів євро з Цільового фонду донорів Світового банку в рамках Програми Другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення України, повідомило 2 травня Міністерство фінансів України.

«Грант наданий Україні у рамках перших змін до Угоди про грант Цільового фонду донорів. Відповідно до цього, до державного бюджету надійшли кошти від США (близько 463 млн євро), Норвегії (близько 20,5 млн євро) та Австрії (близько 10 млн євро)», – йдеться в повідомленні.

У Міністерстві фінансів додали, що ці кошти направлять «на забезпечення першочергових соціальних, гуманітарних видатків, видатків на охорону здоров’я, підтримки внутрішньо переміщених осіб».

За даними Мінфіну, цільовий фонд створений Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Міжнародною асоціацією розвитку, внески до нього вже надійшли від Данії, Ісландії, Латвії, Литви, Великої Британії, Норвегії, Австрії і Сполучених Штатів Америки. Наразі готується залучення чергової грантової підтримки від США в обсязі 500 мільйонів доларів.

У квітні президент США Джо Байден заявив, що США нададуть Україні ще 500 мільйонів доларів на пряму економічну допомогу. За його словами, Україна зможе використати ці гроші, щоб стабілізувати свою економіку.

Байден додав, що таким чином загальна економічна підтримка США Україні за останні два місяці становить один мільярд доларів.