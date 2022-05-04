Допомога Україні, Джевелін та Джавеліна: найцікавіше із промови Байдена на заводі в Алабамі

У вівторок, 3 травня, президент США Джо Байден відвідав завод компанії Lockheed Martin у штаті Алабама, який виробляє системи озброєнь, серед них – протитанкові ракети «Джавелін», які США постачають в Україну.

В Алабамі Байден закликав Конгрес якнайшвидше ухвалити додатковий пакет допомоги Україні та поповнення арсеналу зброї союзників, які надають озброєння України.

«Як я вже говорив із самого початку, цей бій буде недешевим. Але поступитись агресії було б ще дорожче», – сказав він.

Минулого четверга, 28 лютого, президент США Джо Байден запропонував Конгресу США ухвалити новий пакет допомоги, що передбачає виділення $33 млрд на підтримку України. З цього пакету допомоги більша частина коштів – $20 млрд має піти на озброєння України та співпрацю з країнами НАТО в регіоні, $8,5 мільярдів на економічну допомогу та ще близько $3 мільярдів на гуманітарну допомогу, а також допомогу продовольчою підтримкою.

Байден зазначив, що кожен працівник на заводі та кожен американський платник податків робить внесок у розвиток свободи та нагадав про військову допомогу, яку США вже надали Україні.

«Від початку вторгнення Росії трохи більше від двох місяців тому ми надіслали Україні понад 3 мільярди доларів безпекової допомоги. Лише ми, не рахуючи наших союзників. Ці гроші є прямою інвестицією у захист свободи та самої демократії. Бо якщо не протистояти диктаторам, історія показує, що їх стає більше. Їхній апетит до влади продовжує зростати», – вказав Джо Байден.

Від початку вторгнення Росії в Україну 24 лютого США надали Україні безпекової допомоги на понад 3,7 мільярда доларів.

У своїй промові Байден також відзначив хоробрість народу України та історичність моменту, в якому перебуває світ.

«Хоробрий народ України, включно з багатьма цивільними, які взяли до рук зброю, щоб захищати свою країну, заслуговують на кожну дещицю похвали за те, що вони дали відсіч російському нападу та зіпсували бажання Путіна домінувати над Україною. Ми перебуваємо у переломному моменті історії. Насправді це відбувається приблизно кожні шість чи вісім поколінь, коли речі змінюються так швидко, що ми повинні зберігати контроль. Люди, у світі триває боротьба між автократією та демократією», – сказав президент США.

Байден виступив із промовою після того, як подивився виробничі потужності заводу в місті Трой, Алабама. Систему «Джавелін» спільно виробляють Lockheed Martin та Raytheon та збирають у Трої. На сьогодні США та їхні союзники передали українському уряду 5500 «Джавелінів», повідомляє CNBC.

Говорячи про важливість продукції заводу для захисту України від російської агресії, президент навів той факт, що в України іменами Джавелін назвали новонароджених дітей.

«Є навіть історія про те, що українські батьки називали своїх новонароджених дітей, свою новонароджену дитину – і я не жартую, – Джавелін або Джавеліна. Без жартів», – сказав Байден.

Як повідомляє видання The Village, з посиланням на Міністерство юстиції України, дві родини у Вінницькій області дали своїм дітям імена, співзвучні з популярним ПЗРК, – Ян Джевелін та Джавеліна.