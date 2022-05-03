Ми дуже хочемо повернутися у Київ – Крістіна Квін

ЛЬВІВ – Посольство США в України може відновити роботу у Києві найближчим часом, якщо фахівці з безпеки це дозволять. Самі ж американські дипломати із нетерпінням цього чекають. Про це в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода розповіла Тимчасова Повірена у справах США в Україні Крістіна Квін. Вона також прокоментувала вимкнення з цифрового етеру каналів «Еспресо», «5-й» і «Прямий», воєнні злочини Росії та можливий візит першої леді США до України.

– Чи можливий візит в Україну американського президента після відвідин низки американських урядовців і конгресменів?

– Сьогодні я не можу оголосити про якісь візити. Але, звісно, дуже багато американських посадовців хочуть приїхати до України. Ми вже мали візити держсекретаря Блінкена та міністра оборони Остіна. Також цього тижня у Києві була велика делегація з Конгресу, включно зі спікеркою Палати представників Ненсі Пелосі. Тож, я вважаю, ми і надалі прийматимемо гостей високого рангу в майбутньому. Тож будемо бачити.

– Перша леді буде відвідувати деякі країни, які поруч з Україною. Я думаю, вона приїде, щоб побачити ту гуманітарну допомогу, яку надають українцям по той бік кордону цих країн. Щодо її можливого візиту в Україну в мене немає жодної інформації на цю мить.

Не можу оголосити про якісь візити, але вважаю, ми і надалі прийматимемо гостей високого рангу в майбутньому. Тож будемо бачити

– Із 1 до 27 травня на території Польщі проходитимуть військові навчання Defender Europe 2022 та Swift Response 2022. А це близько 18 000 військових з понад 20 країн. Що очікують США від цих навчань?

– Як і з будь-якими навчаннями, ми хочемо впевнитися, що ми готові на випадок загрози. Тож ці навчання нам допоможуть досягти того, що мають на меті всі навчання НАТО: впевнитися, що наші війська злагоджено взаємодіють і знають, як діяти у кожній конкретній ситуації. Я впевнена, ці навчання допоможуть нам у цьому.

– 28 квітня під час обстрілів у Києві загинула наша колега, журналістка Радіо Свобода Віра Гирич. Президент США Джо Байден згадав про загибель Віри на традиційній вечері Асоціації кореспондентів Білого дому. Серед загиблих є і американський журналіст. Як розцінюєте злочини проти журналістів та медіа в ході повномасштабної агресії Росії проти України?

– Я бачилась з Вірою раніше. Вона була неймовірною професіоналкою. І я дуже засмутилась, коли дізналась про її загибель внаслідок невибіркового обстрілу Росією. Я думаю, те, що Росія чинить стосовно журналістів і загалом стосовно цивільних – це жахливо. І ми розцінюємо багато з цих дій як воєнні злочини. І ми віддані тому, щоб притягнути до відповідальності Росію і всіх, хто вчиняє ці злочини, на всіх рівнях. Ми співпрацюємо із багатьма різними організаціями, включно з Міжнародним кримінальним судом, ООН та ОБСЄ, щоб забезпечити документування усіх цих злочинів і притягнути до відповідальності людей, які вчиняли злочини.

– Мер столиці Віталій Кличко просить людей не повертатись до Києва, хоча поки що окремі дипломатичні установи працюють. МЗС говорить про безпеку і частина посольств у столиці відновила роботу. За яких умов посольство США повернеться до роботи в Київ?

– Ми маємо фахівців з безпеки, які оцінюють ситуацію майже щодня. І коли вони дійдуть висновку, що принаймні для малої групи американських дипломатів безпечно повертатися, ми це зробимо. Ми справді хочемо повернутися. Ми вважаємо, що зможемо виконувати нашу роботу краще, коли будемо у Києві, адже зможемо напряму говорити із людьми. І ми сподіваємось, ми зможемо скоро повернутися.

– Чим займатиметься посольство у Львові?

– Цього понеділка я у Львові я лише на один день. Це моя перша поїздка до України з 24 лютого. І, перш за все, я неймовірно щаслива бути тут. Я мала зустрічі з очільником області, з мером, з громадськими організаціями, які виконують певні проєкти для USAID (Агентство США з міжнародного розвитку – ред.) та інших американських фундацій. Я також зустрілась з агенціями ООН, які допомагають виконувати гуманітарну роботу. І я також у понеділок спілкувалася з пресою.

Ми маємо фахівців з безпеки. І коли вони дійдуть висновку, що для американських дипломатів безпечно повертатися, ми це зробимо

– В Україні збільшилась кількість дітей, які зазнали поранень внаслідок збройної агресії Росії проти України, повідомляє Офіс генерального прокурора. Понад 620 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Росії. Офіційне число дітей-жертв – 219. Поранених – понад 405. Тисячі дітей та мільйони українців покинули батьківщину і втратили домівку. Ви працювали до сьогодні тимчасово у Польщі, чи спілкувались там із українськими біженцями? Які проблеми можете виокремити?

– Звичайно, коли хтось змушений покинути свою домівку, і особливо коли над головою літають ракети, а ваші сусіди зазнають поранень або ж гинуть, це дуже травматично.

Травматично для будь-кого, але для дітей ця травма ще більша. Вони втратили дім, не мають впевненості в майбутньому. Це очевидно дуже складно для дітей. Я знаю, що в Польщі чи деінде в Європі, але також і в Сполучених Штатах для українців, які прямують до США, ми намагаємось надати допомогу і послуги для дітей та всіх, кого зачепила ця трагедія, намагаємось надати психологічну підтримку, бо це вкрай важко для постраждалих.

– Нині Росія вивозить не лише особисті речі українців, але й сільськогосподарську техніку, зернопродукти, все, що потрапляє під руки, ракети почали влучати у склади з зерном. Чи можна це назвати кроком до організації зумисного голодомору в Україні на кшталт 20-30-х років минулого століття?

– Те, що робить Росія, – це злочин. Це огидний злочин, бо вони забирають речі в людей після того, як атакують їх. І страждають не лише українці. Україна – великий експортер зернових. Росія порушує стабільність постачання харчів по всьому світу. І багато країн відчуватимуть нестачу зернових або соняшникової олії, бо ці українські товари Росія краде. Тож вони можуть спричинити голод не лише в Україні, але і у світі.

– 4 квітня державний концерн РРТ без попередження забрав з ефіру у цифровому мовленні три загальнонаціональні канали: «Еспресо», «5-й» і «Прямий». Свої дії керівництво концерну РРТ жодним чином не пояснює, а письмові звернення від телекомпаній ігнорує. Тим часом триває загальнонаціональний телемарафон. Чи влада такими діями обмежує свободу слова в Україні? Чи є цьому загрози?

– Я лише можу сказати, що США завжди підтримували плюралізм незалежних голосів. Ми вважаємо, що це наріжний камінь сильної демократії. І ми закликаємо усі держави забезпечувати можливість великому масиву різноманітних голосів бути почутими.