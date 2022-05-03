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Новини | Суспільство

Російські війська штурмують «Азовсталь» – Центр стратегічних комунікацій

За даними мера Маріуполя Вадима Бойченка, більш ніж 200 цивільних досі переховуються на заводі «Азовсталь»

Російські війська поновили штурм заводу «Азовсталь» у Маріуполі, повідомляє Центр стратегічних комунікацій при Раді національної безпеки і оборони 3 травня.

«Росіяни намагаються прорватися на територію «Азовсталі», – йдеться в повідомленні.

Раніше заступник командира полку «Азов» Святослав Паламар повідомив у коментарі «Українській правді», що перед штурмом завод бомбардувала російська авіація. Внаслідок обстрілів загинули двоє цивільних жінок, які ховалися на території.

Російське державне агентство «РИА Новости» заявило про «артилерійську стрілянину» на території «Азовсталі».

За даними мера Маріуполя Вадима Бойченка, більш ніж 200 цивільних досі переховуються на заводі «Азовсталь».

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