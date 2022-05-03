«Від розповідей маріупольців був шок». Блогерка з України – про допомогу біженцям у Фінляндії

ФІНЛЯНДІЯ – Юлія Бондарчук переїхала до Фінляндії 9 років тому з міста Малин Житомирської області. Зараз вона проживає у Пієтарсаарі (Pietarsaari), веде свій блог в Instagram. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну спілкувалася зі своєю аудиторією російською мовою, наразі перейшла на українську.

Юлія разом з чоловіком та іншими земляками організувала Help-центр для українських біженців. Разом з цим активісти зібрали з продажу патріотичних футболок 2500€. На ці гроші купили для українських військових: 20 тактичних рюкзаків, газові горілки, обладнання тактичне для волонтерів у Житомирі, також відправили гроші на допомогу в одну з лікарень України, де перебувають солдати ЗСУ. Докладніше про підтримку українців у Фінляндії Юлія розповіла в інтерв’ю для проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

– Розкажіть про себе, як давно ви переїхали до Фінляндії? Чим зараз займаєтеся?

– У Фінляндії я вже давно, 9 років, працюю, живу, я навіть не знаю, як розповісти. Ми як усі приїхали дуже давно на заробітки, залишилися, народили дитину, отримали громадянство і просто живемо тут.

– Яким був ваш ранок, коли ви дізналися, що розпочалася війна в Україні?

Це був шок дуже великий, як зараз пам’ятаю цей ранок, це був великий шок

– Це було не менш важко, ніж у тих людей, хто був в Україні. Це був шок дуже великий, як зараз пам’ятаю цей ранок, це був великий шок. Я слухаю багато новин і дивлюся, як люди говорили, коли вони почули вибухи, а ми то вибухів не чули, нам легше. Проте ми були не менш шоковані. Я зараз згадую той ранок, ми тоді з чоловіком захворіли й вранці вирішили, що він поспить, а я піду з дитиною щось робити. І я його розбудила, кажу: «Вставай, почалася війна в Україні». Він каже: «Я сплю, що ти таке кажеш, вони лякають». А я кажу, що не лякають, там щось не так. А далі я нічого не пам’ятаю, якась прірва днів на 2–3. Ми на наступний день вже організували мітинг у нас. Ми не знали – потрібно це робити чи не потрібно, бо тоді ніхто ще не робив такого. Але чомусь в голові виникло одразу, що треба щось зробить, мабуть, треба виходити, показувати щось фінам. Наступного дня ми вже отримали дозвіл у поліції і провели мітинг.

– Якою була підтримка цього мітингу?

– Прийшло дуже багато. У нас місто невелике – 20 000 населення, і зрозуміло, що це фіни і нас там може 100 українців. І то, ми з чоловіком живемо не в самому місті, а 20 км від міста – в селі. І в місті ми майже нікого не знали, але в мене одразу в голові було таке: «Треба когось знайти», і я згадала дівчину-українку, яка перед тим на Новий рік організувала свято для дітей, для українців. Я їй написала і кажу: «Я не знаю, як ти там збираєш людей, але нам треба щось робити». І вона відразу погодилась, пішла до поліції, бо в Фінляндії, щоб таке щось провести, потрібні дозволи, тут так просто нічого не зробиш. І дозвіл завжди дається протягом 4–5 днів, а нам дали за 1,5 години. Це була п'ятниця – 25 лютого. Ми були в шоці.

Але фіни одразу включилися дуже сильно, допомогли нам. І прийшло, ми чекали осіб 50, ми стояли на площі та просто думали: «Боже, хоч би хтось прийшов». А було 350 людей. Дуже багато фінів прийшло, дуже багато українців з’їхалося, навіть за 100 кілометрів. І в той день ще була велика акція в Гельсінкі, а ми від Гельсінкі – 500 км. Тому багато наших поїхали туди, щоб було масово там.

– Яку допомогу вдалось організувати для українців?

З’явилися фіни, які нам вирішили допомогти і відкрити Help-центр

– Це все почалося з мітингу. Через кілька днів ми всі разом почали збирати першу машину гуманітарної допомоги. Ми паралельно з цим вирішили шукати склад. І хлопці з дівчатами, ті, хто збирав цю допомогу, по цей день відправляють 1–2 буси на тиждень. Ми вирішили, що візьмемо інший фронт і будемо більше біженцям допомагати. З’явилися фіни, які нам вирішили допомогти і відкрити Help-центр. І вже через тиждень у нас було місце. Вони нам проплатили його на пів року і сказали: «Все, що хочете тут і робіть». І отак ми цей Help-центр ведемо, біженцям допомагаємо.

– Що ви робите у цьому Help-центрі?

– Ми серед біженців вже почали шукати, хто чим може займатися. Приїхала жінка з Києва, в кого був центр розвитку дітей. Вона займається з ними два рази на тиждень. Заняття веде від 3 до 6 років, 3 групи в неї. Також у нас є безкоштовний секонд-хенд. Туди люди стільки речей позносили в перші тижні, що ми досі не могли це все роздати – одяг, мікрохвильовки, чайники, все-все-все. Потім, коли обставляли житла, бо в Фінляндії, коли ти орендуєш, там немає нічого, і ми просто повідомляли у фейсбуці, що ми маємо облаштувати квартиру на 4 людини – нам треба все. Одразу фіни, які тут живуть, принесли і обставили все. Тому десь 300-400 людей поселили у нас в місті завдяки фінам.

В нас в центрі завжди є м’ясо в морозилці, люди можуть приходити і брати безкоштовно

Інколи фіни купують і привозять засоби гігієни, також у нас у місті є м’ясозавод, і вони теж привозять продукцію. Тому в нас в центрі завжди є м’ясо в морозилці, люди можуть приходити і брати безкоштовно. Також психолог працює, приїхала жінка з Дніпра, ми їй організували роботу офіційно, і їй платять за це вже гроші, вона працює з людьми. У нас є спортивні заняття для жінок. І це все організовувалося таким чином – хто чим міг. Ми також домовилися з дитячим центром, щоб центр працював пару годин тільки для українців.

Коли мав бути Великдень у Фінляндії, то я проводила майстер-клас з чоловіком – робили поробки з дітьми. Для дітей часто щось організовуємо, зараз у нас на черзі дівчинка, яка малює шоколадом картини – це буде майстер-клас.

– Як вирішили проблему з хейтом від російської аудиторії в Instagram?

Вони говорять, що я брешу, що те, що я розповідаю, це неправда про Україну. Наприклад, стверджують, що про пологовий будинок у Маріуполі – це фейк

– До хейту я звикла за 3,5 роки, бо блогерам завжди прилітає. Так вийшло, що в мене був російськомовний блог до цього і аудиторія була 50% російська. На жаль, так було, і добре, що так сталося і я зрозуміла, які там були люди. Вони говорять, що я брешу, що те, що я розповідаю, це неправда про Україну. Наприклад, стверджують, що про пологовий будинок у Маріуполі – це фейк, надсилають свої відео зі словами: «Вистав в сторіз, що це фейк, я ось тобі прислала відео». Деякі люди кажуть: «Ми – нормальні росіяни, ми за мир, ми за Україну». Це в перший тиждень. Другий тиждень щось сталось, я щось виставила в сторіз, різко щось сказала – і вони одразу: «Не твоя правда була», але не відписуються. Потім, коли вже була Буча, то вони всі вже налетіли зі словами «Це все ви!». Тобто вони (підписники – ред.) спочатку казали, що вони – «нормальні росіяни», а от після Бучі вони вже просто почали поливати брудом. То я просто тепер українською мовою веду свій інстаграм, тому все стало легше.

– Як люди у Фінляндії реагували на новини про те, що російські війська стягують техніку до кордонів їхньої країни?

Фінляндія, вони готові, вони знають, хто в них сусід, у них є великі запаси всього, всього, всього, у них досить сильна армія

– Всі підписники з України почали писати щось на кшталт: «Бережіться, там у вас починається». Потім біженці перелякані, кажуть: «Ми ж не для того тікали від війни, щоб зараз тут те саме було». Тут, якщо чесно, вони (росіяни – ред.) в Фінляндії разів 2 на рік постійно таке роблять. Або літак залетить сюди на цю сторону, або корабель зайде – вони постійно лякають. Це не вперше – це вже давно. І Фінляндія, вони готові, вони знають, хто в них сусід, у них є великі запаси всього, всього, всього, у них досить сильна армія. Ніхто не злякався, ніхто не боявся, і ми так само, всі українці сказали, що ми точно нікуди тікати не будемо. Це так само наш дім, і ми б давали їм відсіч, як могли.

– Чи змінилось ставлення до росіян у Фінляндії?

Те, що вони (фіни) знають, який у них сусід, пам’ятають і вони злі та в цілому Росію не дуже любили, то це правда

– Я вела блог 3,5 роки. І я завжди уникала коментування всього цього. Я не можу сказати нічого про росіян, бо я – українка. Я не відповідаю за всіх українців, я відповідаю за себе, за свою сім’ю. До мене не було ніколи ніяких претензій, до мене ставилися нормально. Я з прізвищем Лукашенко у дівоцтві працювала тут. У мене не було нічого такого. В мене немає знайомих росіян тут, друзів. Але те, що вони (фіни) знають, який у них сусід, пам’ятають і вони злі та в цілому Росію не дуже любили, то це правда.

– Чи розказують біженці якісь історії, які вам запам’яталися?

– Я щодня спілкуюсь з людьми. І майже всі біженці проходять через нас, звертаються по допомогу. А історії ми стараємось не запитувати. Одне, що я пам’ятаю з перших, це як 5 осіб з Одеси – мама, тато і 3 хлопців 25 кілометрів пішки до кордону йшли. Це найперше, що вони нам розповіли, й ми думали, що не може бути такого. 25 кілометрів у 2022 році пішки йшли? Що, не було, як доїхати? Ми навіть не усвідомлювали, що все настільки серйозно.

Це саме ті сім'ї, які сиділи в підвалах, які пили воду з батарей, вони їсти шукали. Вони справді розказували, фотографії показували. Вони казали, що бачили трупи на вулиці

От з останнього, це було минулого тижня, чоловік їздив у Польщу допомагати з перекладом і забирати біженців. І вони дорогою з Естонії підвозили до Варшави маріупольців, то там уже історії були. Це саме ті сім’ї, які сиділи в підвалах, які пили воду з батарей, вони їсти шукали. Вони справді розказували, фотографії показували. Вони казали, що бачили трупи на вулиці. Але мій чоловік каже, що він таких людей ще ніколи не бачив – незважаючи ні на що, вони дуже позитивні були такі, вони були веселіші, ніж він. А він від усього в шоку говорити не міг.

Масштабна війна Росії проти України 24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини. Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу». Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах. На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти». Не подолавши опір ЗСУ вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою». Станом на 18 квітня ООН підтвердила загибель 2072 цивільних, у тому числі 169 дітей. Ще 2818 людей зазнали поранень.