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Війна

Обстріл Львова: «Ми з Луганська у 2014-му виїхали, а тепер і тут це наздогнало»

Зранку 18 квітня Росія завдала чотири ракетні удари по Львову

ЛЬВІВ ‒ Крилаті ракети прилетіли з Каспійського моря. Внаслідок ракетного обстрілу, здійсненого Росією зранку 18 квітня по Львову, 7 людей загинули. Наймолодшому чоловікові було 30 років. 11 осіб отримали поранення і перебувають в одному медичних закладів Львова. Троє з постраждалих зараз у реанімації. Серед поранених є трирічний хлопчик.

Львівські медики рятують життя поранених людей. Кажуть: госпіталізовані у важкому стані. Кількох терміново почали оперувати. Люди отримали множинні травми по всьому тілу.

Наймолодшому пацієнтові лікарні ‒ три роки. Мирон під час обстрілів перебував у кімнаті з мамою, неподалік вікна. Хлопчик і його мама Ангеліна ‒ переселенці з Харкова. Місяць тому вони втекли з-під обстрілів у рідному місті. Знайшли прихисток у Львові.

Це була секунда
Ангеліна

«У нас одна кімната і син був близько до вікна. Це була секунда і вже горів сусідній будинок. Ми побігли в укриття. Не думала, що така рана, обробила пальчик, бо кров була, але він кричав, що болить і я викликала швидку. Не думала, що проїду через всю країну з Харкова і тут таке у Львові», ‒ каже 31-річна Ангеліна.

Ангеліна з Харкова з пораненим сином
Ангеліна з Харкова з пораненим сином

Маленький хлопчик продовжить лікування. У нього попереду кілька операцій, але вже косметичних. Вибуховою хвилею гострий предмет зрізав йому частику пальця.

«Дитина отримала склом травму пучка пальця. Далі дитина продовжує лікування», ‒ говорить лікарка Ірина Чаплоуцька.

Медики рятують поранених під час обстрілу
Медики рятують поранених під час обстрілу

18 квітня, близько 8 години ранку, коли львів’яни якраз збирались на роботу, Росія завдала по місту чотири ракетні удари з Каспійського регіону. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький. Це були крилаті ракети повітряного базування.

Чотири влучання ракет
Максим Козицький

«Здійснено чотири влучання ракет російським окупантом, із них три ‒ у складські приміщення, які, на даний момент, військові не використовували. Одне попадання ракети було по станції техобслуговування автомобілів. Варварський удар по СТО, в цілком цивільний об’єкт. Зранку люди прийшли на роботу, на жаль, така трагедія. Можливо, це цілеспрямовані удари по цивільних об‘єктах», ‒ каже Максим Козицький.

На приватному підприємстві, яке займалось технічним обслуговуванням автомобілів, загинули четверо працівників. Наймолодшому було 30 років. Є припущення, що під завалами ще можуть бути люди. На автосервісі ракетним обстрілом знищені 40 машин. Загалом унаслідок чотирьох обстрілів, у восьми житлових будинках і одній школі ударною хвилею частково вибите скло у вікнах.

Наслідки ракетного обстрілу
Наслідки ракетного обстрілу

Очевидці розповідають

Подружжя В’ячеслав і Ольга проживають неподалік автосервісу, по якому нанесли удари російська армія. Молоді люди розповіли, що у 2014 році втекли від війни з Луганська у Львів. Нещодавно у них народилася донька. В’ячеслав і Ольга дуже налякались за дитину, коли почули вибух неподалік.

Так нас хочуть «рятувати»
В'ячеслав, Ольга

«Ми сиділи в коридорі, почули 4 вибухи поспіль. Сховалися, але в укриття не ходили. У маленька дитина, а там сирість і холодно. Ми з Луганська у 2014 році виїхали, але тепер нас і тут це наздогнало. Так нас хочуть «рятувати». Нас так бомбили у 2014, коли ми втікали, виїхали вже, мабуть, останнім потягом. Приїхали в нікуди, почали все по-новому. А тепер не знаємо, що робити», ‒ каже подружжя.

Літня жінка Тетяна мешкає 500 метрів від місця, куди ракета влучила у СТО. Спершу вона подумала, що вибухнув газ.

Було страшно
Тетяна

«Дивлюсь, дивлюсь, що щось горить. Трішки будинок здригнувся. Страшно було», ‒ розповідає жінка, але в укритті вона теж не була у час повітряної тривоги, пояснивши, що важко йти.

Ракета влучила по СТО
Ракета влучила по СТО

Мер Львова Андрій Садовий закликав мешканців не нехтувати повітряною тривогою і йти в укриття, бо це рятує життя.

Ворог звіріє
Андрій Садовий

«Так виглядає, що ворог звіріє і удари по цивільних об’єктах будуть дедалі частіші. Це ми бачимо по тих містах, які є на сході нашої держави. Всі міста і села України зараз в однаковій ситуації. Агресор вчиняє акції геноциду. Його ціллю є мирні люди. Кількість жертв серед цивільного населення у нашій державі сягає кількох тисяч. Думаю, що кожен ракетний удар чи інформація про загиблих дає додаткові імпульси і люди більше починають дбати про свою безпеку», – наголосив Андрій Садовий.

О 9.15 був відбій повітряної тривоги, а через годину знову вона зазвучала. За інформацією Військової адміністрації Львівщини ракетні удари Росія вдруге завдавала з Чорнового моря, але нічого не долетіло.

Зранку 16 квітня у Львові та Львівській області сили протиповітряної оборони (ППО) України збили чотири російські крилаті ракети. Росія випустила ці ракети з літаків Су-35, які вилетіли з аеродрому Барановичі, що на території Білорусі.

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    Галина Терещук

    В ефірі Радіо Свобода – з 2000 року. Закінчила факультет журналістики Львівського національного університету імені Франка. Маю досвід роботи на телебаченні і в газеті.

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