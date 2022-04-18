Обстріл Львова: «Ми з Луганська у 2014-му виїхали, а тепер і тут це наздогнало»

ЛЬВІВ ‒ Крилаті ракети прилетіли з Каспійського моря. Внаслідок ракетного обстрілу, здійсненого Росією зранку 18 квітня по Львову, 7 людей загинули. Наймолодшому чоловікові було 30 років. 11 осіб отримали поранення і перебувають в одному медичних закладів Львова. Троє з постраждалих зараз у реанімації. Серед поранених є трирічний хлопчик.

Львівські медики рятують життя поранених людей. Кажуть: госпіталізовані у важкому стані. Кількох терміново почали оперувати. Люди отримали множинні травми по всьому тілу.

Наймолодшому пацієнтові лікарні ‒ три роки. Мирон під час обстрілів перебував у кімнаті з мамою, неподалік вікна. Хлопчик і його мама Ангеліна ‒ переселенці з Харкова. Місяць тому вони втекли з-під обстрілів у рідному місті. Знайшли прихисток у Львові.

Це була секунда

«У нас одна кімната і син був близько до вікна. Це була секунда і вже горів сусідній будинок. Ми побігли в укриття. Не думала, що така рана, обробила пальчик, бо кров була, але він кричав, що болить і я викликала швидку. Не думала, що проїду через всю країну з Харкова і тут таке у Львові», ‒ каже 31-річна Ангеліна.

Маленький хлопчик продовжить лікування. У нього попереду кілька операцій, але вже косметичних. Вибуховою хвилею гострий предмет зрізав йому частику пальця.

«Дитина отримала склом травму пучка пальця. Далі дитина продовжує лікування», ‒ говорить лікарка Ірина Чаплоуцька.

18 квітня, близько 8 години ранку, коли львів’яни якраз збирались на роботу, Росія завдала по місту чотири ракетні удари з Каспійського регіону. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький. Це були крилаті ракети повітряного базування.

Чотири влучання ракет

«Здійснено чотири влучання ракет російським окупантом, із них три ‒ у складські приміщення, які, на даний момент, військові не використовували. Одне попадання ракети було по станції техобслуговування автомобілів. Варварський удар по СТО, в цілком цивільний об’єкт. Зранку люди прийшли на роботу, на жаль, така трагедія. Можливо, це цілеспрямовані удари по цивільних об‘єктах», ‒ каже Максим Козицький.

На приватному підприємстві, яке займалось технічним обслуговуванням автомобілів, загинули четверо працівників. Наймолодшому було 30 років. Є припущення, що під завалами ще можуть бути люди. На автосервісі ракетним обстрілом знищені 40 машин. Загалом унаслідок чотирьох обстрілів, у восьми житлових будинках і одній школі ударною хвилею частково вибите скло у вікнах.

Очевидці розповідають

Подружжя В’ячеслав і Ольга проживають неподалік автосервісу, по якому нанесли удари російська армія. Молоді люди розповіли, що у 2014 році втекли від війни з Луганська у Львів. Нещодавно у них народилася донька. В’ячеслав і Ольга дуже налякались за дитину, коли почули вибух неподалік.

Так нас хочуть «рятувати»

«Ми сиділи в коридорі, почули 4 вибухи поспіль. Сховалися, але в укриття не ходили. У маленька дитина, а там сирість і холодно. Ми з Луганська у 2014 році виїхали, але тепер нас і тут це наздогнало. Так нас хочуть «рятувати». Нас так бомбили у 2014, коли ми втікали, виїхали вже, мабуть, останнім потягом. Приїхали в нікуди, почали все по-новому. А тепер не знаємо, що робити», ‒ каже подружжя.

Літня жінка Тетяна мешкає 500 метрів від місця, куди ракета влучила у СТО. Спершу вона подумала, що вибухнув газ.

Було страшно

«Дивлюсь, дивлюсь, що щось горить. Трішки будинок здригнувся. Страшно було», ‒ розповідає жінка, але в укритті вона теж не була у час повітряної тривоги, пояснивши, що важко йти.

Мер Львова Андрій Садовий закликав мешканців не нехтувати повітряною тривогою і йти в укриття, бо це рятує життя.

Ворог звіріє

«Так виглядає, що ворог звіріє і удари по цивільних об’єктах будуть дедалі частіші. Це ми бачимо по тих містах, які є на сході нашої держави. Всі міста і села України зараз в однаковій ситуації. Агресор вчиняє акції геноциду. Його ціллю є мирні люди. Кількість жертв серед цивільного населення у нашій державі сягає кількох тисяч. Думаю, що кожен ракетний удар чи інформація про загиблих дає додаткові імпульси і люди більше починають дбати про свою безпеку», – наголосив Андрій Садовий.

О 9.15 був відбій повітряної тривоги, а через годину знову вона зазвучала. За інформацією Військової адміністрації Львівщини ракетні удари Росія вдруге завдавала з Чорнового моря, але нічого не долетіло.

Зранку 16 квітня у Львові та Львівській області сили протиповітряної оборони (ППО) України збили чотири російські крилаті ракети. Росія випустила ці ракети з літаків Су-35, які вилетіли з аеродрому Барановичі, що на території Білорусі.