Росія виготовляє штампи й печатки для окупаційних адміністрацій Маріуполя – ГУР

Російська влада замовляє штампи і печатки для окупаційних адміністрацій захоплених територій, йдеться в зведенні Головного управління розвідки Міністерства оборони вранці 3 травня.

«Низка приватних підприємств Ростовської області отримала замовлення на виготовлення печаток і штампів для окупаційних адміністрацій Маріуполя. До переліку установ, які отримають нові «атрибути», входять заклади освіти, лікарні, поліція, РАЦСи та адміністративні установи. Навіть попри те, що більшість із них наразі вщент зруйновані російськими військами. На замовлених штампах і печатках міститься напис: «россия, республика донбас, Мариуполь, военно-гражданская администрация», – повідомляють розвідники.

За даними ГУР, в червні подібні штампи планують виготовляти для окупованого Херсону.

Відомство додає, що в Маріуполі з 15 квітня працюють три російських мобільних крематорії, в яких знищують тіла вбитих.

Незалежно перевірити цю інформацію наразі немає можливості.

Крім того, Росія, за повідомленням, розглядає можливість включення захоплених територій на півдні України до складу окупованого Криму. Про план їх інтеграції в російський економічний простір до 2030 року заявив 1 травня радник так званого «глави» Криму з інформаційної політики Олег Крючков.

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«Одночасно російський окупаційний режим намагається переконати місцеве населення в остаточному встановленні контролю над зайнятими територіями. 1 травня у Генічеську новопризначеним «головою міськради» Андрієм Клочком організовано урочисте підняття прапору рФ. Щоправда, городяни проігнорували рашистське «свято», – зазначає ГУР.

Розвідники також наводять інформацію, яка поширюється серед російських військових – згідно з нею термін «спеціальної воєнної операції», як у Росії називають повномасштабну агресію проти України, визначено до вересня 2022 року.