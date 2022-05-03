Росія виготовляє штампи й печатки для окупаційних адміністрацій Маріуполя – ГУР

Російська влада замовляє штампи і печатки для окупаційних адміністрацій захоплених територій, йдеться в зведенні Головного управління розвідки Міністерства оборони вранці 3 травня.
«Низка приватних підприємств Ростовської області отримала замовлення на виготовлення печаток і штампів для окупаційних адміністрацій Маріуполя. До переліку установ, які отримають нові «атрибути», входять заклади освіти, лікарні, поліція, РАЦСи та адміністративні установи. Навіть попри те, що більшість із них наразі вщент зруйновані російськими військами. На замовлених штампах і печатках міститься напис: «россия, республика донбас, Мариуполь, военно-гражданская администрация», – повідомляють розвідники.
За даними ГУР, в червні подібні штампи планують виготовляти для окупованого Херсону.
Відомство додає, що в Маріуполі з 15 квітня працюють три російських мобільних крематорії, в яких знищують тіла вбитих.
Незалежно перевірити цю інформацію наразі немає можливості.
Крім того, Росія, за повідомленням, розглядає можливість включення захоплених територій на півдні України до складу окупованого Криму. Про план їх інтеграції в російський економічний простір до 2030 року заявив 1 травня радник так званого «глави» Криму з інформаційної політики Олег Крючков.
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«Одночасно російський окупаційний режим намагається переконати місцеве населення в остаточному встановленні контролю над зайнятими територіями. 1 травня у Генічеську новопризначеним «головою міськради» Андрієм Клочком організовано урочисте підняття прапору рФ. Щоправда, городяни проігнорували рашистське «свято», – зазначає ГУР.
Розвідники також наводять інформацію, яка поширюється серед російських військових – згідно з нею термін «спеціальної воєнної операції», як у Росії називають повномасштабну агресію проти України, визначено до вересня 2022 року.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Станом на 18 квітня ООН підтвердила загибель 2072 цивільних, у тому числі 169 дітей. Ще 2818 людей зазнали поранень.
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