Армія Росії вивозить загиблих із Маріуполя у вантажівках «гумдопомоги» – міськрада

Армія РФ вивозить загиблих із Маріуполя у вантажівках так званої російської «гуманітарної допомоги», повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

«Ті самі вантажівки, що завозять «гуманітарні подачки» в Маріуполь, на зворотному шляху загружаються тілами загиблих. В разі великого скупчення в одній будівлі, вантажівки підганяють прямо до будинку. В разі відсутності великого скупчення – навантаження страшним вантажем відбувається в продуктових складах біля «Метро», де й проходить пакування тіл загиблих», – стверджує він.

За попередньою інформацією Андрющенка, ці тіла відвозять до місця базування мобільного крематорію у місті Харцизьк, але, як зазначає він, цей факт ще уточнюють.

Перевірити ці дані з інших джерел наразі неможливо.

6 квітня влада Маріуполя заявила, що після міжнародного розголосу подій у Бучі, у Маріуполі Росія запустила в роботу мобільні крематорії, де спалюють тіла загиблих внаслідок російського вторгнення містян.

15 квітня мерія міста також заявила, що російські війська в Маріуполі ексгумують тіла цивільних, похованих у дворах будинків, та забороняють поховання вбитих ними ж людей, для чого у кожному дворі поставили наглядача-контролера.

Водночас, за інформацією СБУ, щоб маскувати втрати своїх сил, російська армія вивозить тіла солдат невеликими партіями та винятково в нічний час.

Отримати коментарі російської сторони з цього приводу немає можливості. Москва раніше заперечувала, що в ході своє так званої «військової операції» атакує цивільних.