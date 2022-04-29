«Перетворюють місто на гетто». Що Кремль планує робити з Маріуполем?

Що відомо про плани Росії стосовно «приєднання» українського Маріуполя до Ростовської області? Як російські військові поводяться у захопленій частині міста? Якими є можливі сценарії деблокади Маріуполя Донецької області, дізнавався проєкт Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

Росія хоче приєднати Маріуполь до Ростовської області, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко , зазначивши, що такі наміри на зустрічах з маріупольцями неодноразово оголошував призначений російськими військовими так званий «мер» Маріуполя Костянтин Іващенко . Андрющенко вважає, що така інформація свідчить про «реальність планів Кремля».

, зазначивши, що такі наміри на зустрічах з маріупольцями неодноразово оголошував призначений російськими військовими так званий «мер» Маріуполя . Андрющенко вважає, що така інформація свідчить про «реальність планів Кремля». За даними радника мера Маріуполя, «учнів, яких зібрали в єдиній непошкодженій російськими військами школі, зобов’язали підписувати зошити по-новому, вказуючи належність міста до Росії, а саме до Ростовської області».

У Маріуполі одна з найбільших гуманітарних катастроф. Місто з кінця лютого заблоковане російськими військовими. Українська влада повідомляє, що Росія вивозить українських громадян у свої регіони і на територію окупованого Донбасу.

Про визволення людей з блокадного Маріуполя домовитися з РФ поки що не вдається. Про це 27 квітня повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк . Він наголосив, що у Маріуполі триває «повноцінна війна», а заяви Росії щодо захоплення міста не відповідають дійсності.

. Він наголосив, що у Маріуполі триває «повноцінна війна», а заяви Росії щодо захоплення міста не відповідають дійсності. Завод «Азовсталь» перебуває під постійними ударами авіації та реактивної артилерії. Раніше міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомляла, що на території заводу «Азовсталь» перебувають близько 1000 цивільних і українські військові, серед яких близько 500 поранених. Українська влада вимагає від росіян забезпечити терміновий гуманітарний коридор з заводу.

«Мета Кремля – знищення»

Директор Агенції розвитку Приазов’я Костянтин Батозський вважає, що «приєднання» Маріуполя до Росії призведе до нової хвилі санкцій проти цієї країни.

Немає сенсу вести перемовини з Росією Путіна, тому що вони вважають бранців «Азовсталі», захисників Маріуполя «нацистами», «фашистами», які підлягають знищенню

«Мета Кремля – знищити Україну, тому вони будуть робити все що завгодно – «референдуми», «приєднання»… Не думаю, що це буде мати якийсь практичний сенс. Це точно буде з боку Кремля шляхом до ескалації, тому що це підтверджує лише варварський, загарбницький, агресивний характер цієї війни для всього світового співтовариства. Таке «приєднання» призведе автоматично до нових хвиль санкцій. Тому, росіяни можуть зробити все що завгодно, звісно, це ніяк не має впливати на наші оцінки, на нашу стратегію, на наше бажання воювати і перемагати, і гнати цю наволоч з нашої землі», – сказав він.

На думку Батозського, ситуація в Маріуполі не вирішиться шляхом переговорів з Росією.



«Немає сенсу вести перемовини з Росією Путіна, тому що вони вважають бранців «Азовсталі», захисників Маріуполя «нацистами», «фашистами», які підлягають знищенню. Росіяни хочуть цих людей вбити, вбити їх за будь-яку ціну. Це символ українського спротиву. І, звісно, жодними перемовинами ця ситуація не вирішиться. Ця ситуація вирішиться ракетними ударами по Москві», – вважає політолог.

Військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак зазначив, що українські військові в Маріуполі стримують чисельне угруповання російських військ і не дають їм можливості просунутися на інші напрямки.



«Наші війська можуть чинити ще тривалий час опір росіянам. Але це частково ще залежить від наших сил, маю на увазі життєвих, скільки залишилося бійців, ми просто не можемо навіть собі уявити. Ця група наших військових стягує як магнітом на собі дуже велику чисельність росіян, вони просто не можуть обійти і піти далі», – зазначив експерт.

«Створюють картинку мирного життя»

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у коментарі «Новинам Приазов’я» розповів, що «російські військові зараз намагаються створити картинку мирного життя в місті, зокрема, примушуючи працювати освітян і робітників комунальної сфери».

Там не існує свій, чужий, проукраїнський, проросійський, вони до всіх ставляться як до сволоти

«Намагаються відкрити ще одну школу на Лівобережжі. Обирають, яку саме, між двох шкіл, яка краще вціліла, однак там живого місця не залишилося, на відміну від 53-ї школи, яку вони відкрили до того. Шукають вчителів, директорів, комунальників, люди відмовляються, вони їх намагаються примусити всіма можливими засобами. Гуманітарна ситуація не стає кращою, знущання не закінчуються. Відкрито один магазин, це колишнє АТБ в Лівобережному районі на Східному (мікрорайон міста – ред.). Так ілюзію вони створюють, але то ставлення до людей, там не існує свій, чужий, проукраїнський, проросійський, вони до всіх ставляться як до сволоти. Для них всі – вороги», – розповів Андрющенко.

Немає вчителів, немає освітнього процесу. Все це імітація, пропагандистські ролики

Заступник мера Маріуполя Сергій Орлов повідомив «Новинам Приазов’я», що в місті знищені 900 багатоповерхівок, 21 тисяча приватних будинків, 7 лікарень, а також більшість шкіл і дитячих садочків. Разом з цим, за словами заступника мера, зараз Росія спрямовує зусилля на виготовлення інформаційних матеріалів для демонстрації нібито мирного життя в Маріуполі.

«Що вони роблять – вони роблять пропагандистські ролики. Беруть одну окрему локацію, школу, включають дизель-генератори, дають світло і кажуть: «Ось буде працювати школа», однак, вибачте, там немає ні води, ні каналізації. Яка школа? Немає вчителів, немає освітнього процесу. Все це імітація, пропагандистські ролики. Немає у Маріуполі життя і не буде без українського Маріуполя», – зазначив він.

«Депортація не зупиняється»

Радник мера Маріуполя Андрющенко підкреслює, що Росія продовжує вивозити маріупольців на свою територію та до підконтрольних угрупованням «ЛДНР» територій. У місті триває дефіцит води, продуктів харчування і не працюють житлові комунікації.

Вони не можуть там налагодити нормальне життя, з чого, де взяти ресурс, щоб повернути цивілізацію

«Вони не випускають, але депортація не зупиняється, по 500 людей на день вони вивозять десь там в середньому. Поки це виглядає так, що той, хто не хоче жити в цьому, хто не приймає маргіналізацію, той виїжджає навіть через депортацію. Люди виходять і пішки, але не випускають. Розумієте, вони не можуть там налагодити нормальне життя, з чого, де взяти ресурс, щоб повернути цивілізацію. Їжі немає, її в Донецьку немає, води немає, так само, як і в Донецьку та по всій окупованій території» – зазначає Андрющенко.

Йде мова, що буде «посвідчення», яке дає право перебування взагалі на вулиці. Це гетто справжнє

Він стверджує, що російські військові продовжують збирати дані про місцевих жителів і планують видавати «спеціальні перепустки» для дозволу на пересування вулицями міста: «Вони перетворюють місто на гетто, там є питання про терміни дії того «посвідчення» про «фільтрацію». Знов йде мова, що буде «посвідчення», яке дає право перебування взагалі на вулиці. Це гетто справжнє».

«Націоналізація» житла маріупольців

Разом із цим заступник мера міста Сергій Орлов повідомив, що російські військові «грабують залишені маріупольцями квартири».



«Точно знаємо, що займаються мародерством, грабують, знаходять залишені квартири, зламують чи підривають двері, забирають майно. Знаю, що заселяють якихось вояків «ДНРвських» та ще щось. Спілкування з росіянами у нас ніякого немає», – сказав він.

Орлов повідомив, що українські бійці, які перебувають на території «Азовсталі», розраховують на деблокаду лише військовим шляхом.



«Вони (українські захисники – ред.) будуть продовжувати боронити, здаватися не планують, але вмирають. Чекають деблокади, чекають постачання зброї. Не вірять в деблокаду дипломатичну, вірять у військову деблокаду», – сказав Орлов.

Росія планує провести так звану «націоналізацію» житла маріупольців і використати його для потреб російської армії

Депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін розповів, що, за його інформацією, Росія планує провести так звану «націоналізацію» житла маріупольців і використати його для потреб російської армії.

«Є також інформація, що російські терористи хочуть «націоналізувати» у так звану «ДНР» майно українців. Тобто небагато того житлового фонду, який ще залишився – це там 20%, умовно кажучи, там, де цілі стіни, вони хочуть «націоналізувати» та віддати своїм бандюгам, віддати своїй мародерській армії, щоб розташувати там їх. Ну і для картинки вони заселять може 1-2 тисячі людей», – стверджує депутат.

Забавін підкреслив, що «жити в умовах, в яких перебувають маріупольці, – це просто геноцид. Немає води, немає світла, газу».

Їх цікавить лише територія – їх не цікавлять люди, і це всі побачили

«У них немає ресурсів, бо увесь ресурс вони зі своїм божевільним Путіним направляють на війну. Їх цікавить лише територія – їх не цікавлять люди, і це всі побачили. І підтвердження того, що там відбувається, – виїхала більшість жителів Маріуполя. Це каже про те, що ті умови, які там створила Російська Федерація, вони просто неможливі для життя», – додав депутат.

Масштабна війна Росії проти України 24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини. Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу». Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах. На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти». Не подолавши опір ЗСУ вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою». Станом на 18 квітня ООН підтвердила загибель 2072 цивільних, у тому числі 169 дітей. Ще 2818 людей зазнали поранень.