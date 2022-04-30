Росія не реагує на пропозиції світових лідерів врятувати людей із Маріуполя – Подоляк

Росія не реагує на пропозиції світових лідерів врятувати людей із Маріуполя, заявив в інтерв'ю Радіо Свобода антикризовий радник голови Офісу президента і член делегації України на переговорах із Росією Михайло Подоляк.

«Певні політичні лідери звертаються по своїх особистих каналах. Намагаються довести Російській Федерації, що з гуманістичних міркувань було б потрібно це зробити (врятувати людей з Маріуполя – ред.), але, на жаль, реакції від російської сторони немає жодної», – зауважив він.

На уточнення Радіо Свобода, про яких саме політичних лідерів йдеться, Михайло Подоляк зазначив, що «про конкретні прізвища говорити не потрібно, тому що ці люди мають самі заявити про це».

«Але у світі є достатньо сміливих людей, які готові були б виконати посередницьку місію у Маріуполі», – наголосив радник голови Офісу президента.

Він також зазначив, що, попри відсутність схвальної відповіді від Росії, шанси на проведення спецраунду переговорів у Маріуполі з метою евакуації звідти мешканців і захисників міста все ще залишаються, та пояснив, чому цих людей досі не вдалося врятувати завдяки запропонованому раніше обміну Віктора Медведчука.

21 квітня президент Росії Володимир Путін наказав російському міністрові оборони Сергію Шойгу заблокувати контрольований українськими силами металургійний комбінат «Азовсталь» у Маріуполі так, «щоб муха не пролетіла». А пропонований «штурм промзони «Азовсталі» наказав скасувати через недоцільність. Він не уточнив, чи триватиме бомбардування території підприємства.

27 квітня у міській раді Маріуполя заявили, що обстріли і спроби штурму «Азовсталі» не припинялися ще жодної години.

29 квітня у ЗМІ з'явилась інформація про те, що евакуація цивільних з «Азовсталі» може відбутися 29 квітня, але Радіо Свобода не вдалося отримати офіційного підтвердження цієї інформації, а сама евакуація того дня так і не була проведена.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті вже другий місяць. Нині ж тривають спроби вивести з міста цивільних і поранених військових.