Обстріли і спроби штурму «Азовсталі» не припинялися ще жодної години – мерія Маріуполя

Обстріли та спроби штурму «Азовсталі» не припинялися ще жодної години, повідомив в ефірі Радіо Свобода заступник мера Маріуполя Сергій Орлов.

«Усе, що казали про припинення, це – суцільна брехня. І жодної години, жодної доби не було припинення вогню, припинення обстрілів «Азовсталі» і штурму. Ворог як використовував, так і використовує усю потужну зброю, яка в нього є. Позавчора було нараховано щонайменше 35 авіаударів, бомбардувань», – наголосив Орлов.

Він також додав, що наразі бойові дії не дають змогу отримати точну інформцію щодо кількості цивільних осіб, які перебувають в укриттях «Азовсталі».

Окрім того, Орлов уточнив, що військові та цивільні перебувають у різних бомбосховищах на території заводу.

12 квітня президент Росії Володимир Путін наказав російському міністрові оборони Сергію Шойгу заблокувати контрольований українськими силами металургійний комбінат «Азовсталь» у Маріуполі так, «щоб муха не пролетіла». А пропонований «штурм промзони «Азовсталі» наказав скасувати через недоцільність. Він не уточнив, чи триватиме бомбардування території підприємства.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті вже другий місяць і, за даними британської розвідки, виснажили російські підрозділи і знизили їхню боєздатність.