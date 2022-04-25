Попри заяви РФ, про гуманітарні коридори з «Азовсталі» 25 квітня домовленостей немає – Верещук

Про гуманітарні коридори з «Азовсталі» 25 квітня домовленостей немає. Про це заявила міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

«Сьогодні російська сторона вчергове заявила про існування коридору для виходу цивільних осіб з «Азовсталі». Важливо розуміти, що гуманітарний коридор відкривається за домовленості двох сторін. Коридор, анонсований в односторонньому порядку, не забезпечує безпеку, і тому, власне, і не є гуманітарним коридором», – пояснила вона.

Через це Україна, за словами Верещук, звернулась до генерального секретаря ООН Антоніу Ґутерріша з проханням виступити ініціатором і гарантом гуманітарного коридору з «Азовсталі» для цивільних осіб.

«Зокрема, ми просимо, щоб у гуманітарній колоні були присутні представники ООН і Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Сподіваємося на результативність переговорів Генерального секретаря ООН з російськими представниками», – зазначила міністерка.

Російські військові сьогодні заявили, що «знову відкривають гуманітарний коридор і запроваджують режим тиші» для виходу мирних жителів з «Азовсталі». При цьому вони вкотре висловлюють сумнів у перебуванні там цивільних.

12 квітня президент Росії Володимир Путін наказав російському міністрові оборони Сергію Шойгу заблокувати контрольований українськими силами металургійний комбінат «Азовсталь» у Маріуполі так, «щоб муха не пролетіла». А пропонований «штурм промзони «Азовсталі» наказав скасувати через недоцільність. Він не уточнив, чи триватиме бомбардування території підприємства.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті вже другий місяць і, за даними британської розвідки, виснажили російські підрозділи і знизили їхню боєздатність.