В ОП пояснили, як перетворять заморожені за кордоном активи Росії на компенсації для України

Офіс президента спільно з Міністерством юстиції розробив механізм стягнення коштів Російської Федерації, заморожених за кордоном, у рахунок компенсацій завданих Україні збитків. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов.

За його словами, для цього є одразу кілька напрацьованих планів.

«Основний з них – підписання міжнародного договору, який передбачатиме зняття імунітету з коштів Російської Федерації і направлення їх постраждалим громадянам і юридичним особам, а також на відновлення інфраструктури», – наголосив він.

Андрій Смирнов зазначив, що є ще один план – на рівні кожної країни, де кошти були заморожені.

«План «Б» – прийняття відповідного закону у кожній юрисдикції, де кошти були заморожені. У окремих країнах такі законопроєкти уже зареєстровані. Цього тижня триватимуть перемовини з міжнародними партнерами», – зазначив заступник голови ОП.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого.

Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

Окрім того Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками.