«Я просто втратила страх». Історія жительки Маріуполя, якій вдалося виїхати, уникнувши «фільтрації»

Олена Абрамова проживала зі своєю 35-річною дочкою і 14-річною онукою в однокімнатній квартирі в Маріуполі Донецької області, біля Драматичного театру, який був розбомблений російською авіацією. Жінка розповіла проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я» свою історію порятунку з блокадного міста і про те, як змогла подолати шлях до свободи, уникнувши «фільтрації» російських окупантів.
«Пили з пожежних гідрантів»
За словами Олени, в кінці лютого, коли почалися сильні обстріли, вона зі своєю сім’єю перебралася у підвал танцювального клубу, який був у їхньому дворі.
«Ми там поселились і більше звідтіля не виходили», – сказала жінка.
«У нас були якісь продукти з дому, які ми перенесли у підвал. Ми їли ці продукти, потім нам ще одна сусідка залишила ключі від квартири, де залишалася їжа. Вона евакуювалася і поїхала до Запоріжжя зі своїм чоловіком. А потім, коли в нас вже продукти закінчувались, то була можливість отримати їхню (окупантів – ред.) «гуманітарку», – розповіла Олена.
«Гуманітарку» давали тільки по паспорту, вони в ручному режимі вписували паспортні даніОлена Абрамова
«Я не хотіла, щоб мої дані паспорта вони вносили. А «гуманітарку» давали тільки по паспорту, вони в ручному режимі вписували паспортні дані й все таке. Там було 2 пачки макаронів, пачка гречки, цукор, якась тушонка, шампунь, зубна паста і туалетний папір. Коли їхали, ми практично все там у підвалі і залишили», – додала Маріуполя.
Вона також згадала, що біля драмтеатру були пожежні гідранти і в них була вода. «Люди, які ще жили в драмтеатрі, вони зняли ці люки, прив’язали відро до каната і канатом піднімали це відро, і переливали собі в баклажки. І ми пили цю воду, яка була в пожежних гідрантах».
«День на збори»
В Олени був цивільний чоловік, який в цей час перебував зі своєю матір’ю, яка не збиралася покидати Маріуполь. Хоча, за інформацією Олени, частина міста вже контролювалася представниками угруповання «ДНР».
«Він (цивільний чоловік – ред.) ще був на території, там були наші українські військові, а там де була я, вже зайшли «ДНР». І я не могла пройти на ту територію, ось цю лінію розмежування», – розповіла жінка.
Жителька Маріуполя каже, що коли в район, де вона проживає, зайшли сили підконтрольного РФ угруповання «ДНР», в її будинок влучила ракета, також пошкодило автомобіль – вибило лобове і бокове скло, побило капот. Через страх та невпевненість Олена не наважувалась їхати з родиною сама з міста на цьому побитому авто, тому чекала на зустріч зі своїм цивільним чоловіком, щоб їхати разом із ним.
Я тоді вже ухвалила рішення, що я втратила страх – буде, що будеОлена Абрамова
«І от 6-го вже квітня я все-таки перейшла вулицю Бахчиванжи, щоб потрапити до нього у квартиру. Там я йому залишила записку, що давай будемо швидше виїжджати, потім я 12-го квітня вдруге пішла на ту сторону, знову пішла, знову залишила записку, і я зрозуміла, що я не можу більше чекати. Я тоді вже ухвалила рішення, що я втратила страх – буде, що буде», – поділилася маріупольчанка.
За словами жінки, вона знала про «фільтрацію», яку проводять російські сили, що також утримувало її покидати місто.
Мене це дуже стримувало, я боялась цієї «фільтрації»Олена Абрамова
«Але я вирішила, що буду їхати на Володарськ, буду проходити цю «фільтрацію». Оскільки я маю проукраїнську позицію, і завжди її мала, і волонтерам допомагала, – мене це дуже стримувало, я боялась цієї «фільтрації», але потім я вже вирішила для себе, якщо мене вже якось затримають, то, може, хоч вивезуть мою доньку хоча б на територію Таганрога, щоб врятувати їхні життя. Про своє життя я вже в той момент не думала, це був такий переломний момент, коли я втратила страх. Я повернулась у свій підвал, сказала: «Все дівчатка, один день на збори – і будемо їхати завтра».
Шлях через Мангуш
Наступного дня жінка вийшла з підвалу, щоб поставити чайник на вогонь, і до неї підійшли люди – чоловік і жінка, які колись ховались з нами разом у цьому підвалі.
«Їх вже не було. Я в них почала питати: «Ви десь у квартиру повернулися?» Вони кажуть: «Ні, ми приїхали з Бердянська». Я, звичайно, була в шоці – як це вони з Бердянська знову могли приїхати в Маріуполь. «Так, ми приїхали й ми знаємо, як і що робити».
За словами Олени, як з’ясувалося, чоловік був професійним водієм, який працював в ООН в Маріуполі і знав всі дороги та шляхи.
«Ось цей чоловік був без машини. І з’явилася така взаємовигідна пропозиція. Я кажу, що в мене є машина, нас троє і вас двоє, і на моїй машині давайте ви нас вивозьте. Вони, звичайно, погодились. Чоловік спочатку забрав з Маріуполя свою маму, і ми поїхали таким шляхом, хитрим», – розповіла жінка.
«Він сказав казати, що ми їдемо в Мангуш, в Мангуші у нас родичі. І ось це ми сказали на блокпосту. Його випустили без «фільтрації» і нас випустили без «фільтрації». Можливо, тоді вже, коли ми виїхали, на наступний день чи через день масово почали з цією «фільтрацією» працювати», – додала Олена.
Саме в Мангуші Олена зустрілася зі своїм цивільним чоловіком, з котрим загубила зв’язок в Маріуполі: «Виявилось, що він в цей час, коли я до нього ходила, вже зі своєю мамою виїхав. Виїхав і відвіз її в безпечне місце. Поїхав і повернувся за нами, я про це дізналась, коли я була в Мангуші».
Як розповіла Олена, зустрівшись зі своїм цивільним чоловіком, вона дізналася, що йому довелося пройти «фільтрацію». Але це допомогло, коли він перевозив через блокпост на ночівлю її доньку з онукою до сусідньої Стародубівки.
«Коли він з Мангуша вивозив до Стародубівки моїх двох дівчаток, то у нього на руках була «фільтрація», а у доньки моєї, їй 35, в неї запитали про «фільтрацію». Він просто підійшов до цього окупанта, який на блокпосту, і просто дав йому 1500 грн, і той пропустив із Мангуша в Стародубівку», – розповіла жінка.
Переночувавши в Мангуші і Стародубівці, рано-вранці наступного дня родина Олени з супутниками змогла виїхати через порожній блокпост і попрямувала до Бердянська.
«В цей час були і інші машини, я нарахувала машин 10, які виїжджали із 6-ї до 7-ї ранку. Далі, звичайно, були блокпости, але, може, через те, що ми вже з Мангуша виїхали, там особливо ніхто вже за «фільтрацію» і не питав», – сказала жінка.
Олена повідомила, що зараз перебуває за кордоном.
- Маріуполь перебуває в облозі від початку березня, за нього тривають бої. За даними влади Маріуполя, у місті бракує води (ще на початку березня люди топили сніг, зараз і його немає), їжі, немає жодних комунікацій і зв’язку. Зруйновано 90% будівель. Місто перебуває у стані гуманітарної катастрофи, загиблих ховають у братських могилах.
- 21 квітня президент Росії Володимир Путін наказав російському міністрові оборони Сергію Шойгу заблокувати контрольований українськими силами металургійний комбінат «Азовсталь» у Маріуполі так, «щоб муха не пролетіла».
- 21 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не очікує від Росії «людяності», тому готова до будь-якого обміну.
- Як повідомила 22 квітня віцепрем'єрка Украиїни Ірина Верещук, російська сторона відмовилася відкрити гуманітарний коридор для цивільних з «Азовсталі», де, за її даними, перебувають українські військові та близько 1000 цивільних.
- 24 квітня Міжнародний комітет Червоного хреста закликав до безпечної евакуації цивільних та поранених із блокованого Маріуполя.
- 24 квітня радники голови Офісу президента України розповіли про запропоновані Росії українською владою кроки для розв’язання ситуації в Маріуполі. Наразі, вказали, чекають на відповідь РФ.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Станом на 18 квітня ООН підтвердила загибель 2072 цивільних, у тому числі 169 дітей. Ще 2818 людей зазнали поранень.
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