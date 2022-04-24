Росія розгорнула установки «Іскандер-М» за 60 кілометрів від кордону з Україною – Генштаб

Російські війська продовжують наступальні дії на сході України з метою розгрому військ Операції Об’єднаних сил і встановлення контролю над Донецькою та Луганською областями, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні за добу 23 квітня.
«Ворог проводить перегрупування та нарощує підрозділи ракетних військ і артилерії з метою підтримки наступальних дій, продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури», – йдеться в зведенні.
Ситуація на інших напрямках:
- на Волинському та Поліському російські війська не проводили активних дій, збройні сили Білорусі здійснювали інженерне обладнання позицій у районах прикордонних населених пунктів Грабовка, Глибоцьке та Калініно
- Сіверський напрямок: прикордонна служба Федеральної служби безпеки Росії продовжує посилену охорону українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях, Росія нарощує інженерно-фортифікаційне обладнання позицій у Брянській області на відстані до 3 кілометрів від кордону з Україною
- Слобожанський напрямок: Кремль збільшує угруповання військ за рахунок перекидання та зосередження додаткових підрозділів у Бєлгородській області; за наявними даними, за 60 кілометрів від кордону України розгорнуто пускові установки оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер-М». Триває часткове блокування Харкова, загарбники провели дистанційне мінування місцевості в районі Коротичів. Російські війська обстрілюють позиції ЗСУ в районах Курульки та Нової Дмитрівки, проводять повітряну розвідку позицій українських підрозділів за допомогою БПЛА «Орлан-10» в районах Барвінкового, Курульки та Гусарівки
- на Донецькому і Таврійському напрямках російські війська здійснюють вогневий вплив на позиції української армії із застосуванням мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по всій лінії зіткнення, активізували наступальні і штурмові дії на Сєверодонецькому, Курахівському та Попаснянському напрямках. Тривають бої в районах населених пунктів Зарічне, Рубіжне і Попасна
- зокрема, на Сєверодонецькому напрямку російські війська навели понтонні переправи через річку Красна, на Авдіївському – нарощують систему протиповітряної оборони
- триває блокування «Азовсталі» та авіаційні удари в Маріуполі, Росія намагається налагодити логістичне забезпечення військ
«Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України, разом з іншими зенітними підрозділами Сил оборони за попередню добу знищено 17 повітряних цілей: дев’ять БПЛА, три літаки та п’ять крилатих ракет», – повідомляє командування.
Напередодні стало відомо, що українські війська відбили 12 атак російських загарбників на Донбасі.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Станом на 18 квітня ООН підтвердила загибель 2072 цивільних, у тому числі 169 дітей. Ще 2818 людей зазнали поранень.
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