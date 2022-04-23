На Донбасі військові відбили 12 російських атак – штаб ООС

На донецькому та луганському напрямках українські військові відбили 12 російських атак, повідомляє пресслужба штабу Операції об'єднаних сил.

«23 квітня військовослужбовці угруповання об’єднаних сил успішно відбили 12 атак ворога… Зокрема українські захисники знищили 4 танки, 5 артилерійських систем, 15 одиниць броньованої техніки, одну бойову броньовану машину та 4 одиниці автомобільної техніки. Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один літак (Су-25), одну крилату ракету та 3 безпілотні літальні апарати типу «Орлан-10», – йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, на Донецькому і Таврійському напрямках основні зусилля противника зосереджені на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне та підготовці до наступу на місто Сєвєродонецьк.

Генштаб ЗСУ повідомив, що станом на 23 квітня РФ, серед іншого, втратила 854 танки. 2205 бойових броньованих машин та 403 артилерійські системи.

25 березня Генеральний штаб збройних сил Росії лише вдруге від початку масштабної війни проти України оприлюднив дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.

За оцінками НАТО, під час військових дій могли бути вбиті від 7 до 15 тисяч російських військових, писало видання Time ще 24 березня. При цьому разом із пораненими загальні втрати військ Росії можуть сягати 30–40 тисяч людей.

Виконавчий директор проєкту журналістських розслідувань Bellingcat Хрісто Грозєв вважає, що Росія втратила з 24 лютого щонайменше 16 тисяч військовослужбовців. Про це експерт заявив увечері 15 квітня в ефірі Youtube-каналу «Популярна політика».