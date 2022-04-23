Генштаб ЗСУ: Росія втратила близько 21 600 своїх військових у війні проти України

Росія втратила близько 21 600 своїх військових у повномасштабній війні проти України, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 23 квітня.

Крім того, за даними Генштабу, РФ зазнала таких втрат:

854 танки

2205 бойових броньованих машин

403 артилерійські системи

143 одиниці РСЗВ

69 засобів ППО

177 літаків

154 гелікоптери

1543 одиниці автомобільної техніки

8 кораблів /катерів

76 цистерн із ПММ

182 БПЛА оперативно-тактичного рівня

27 одиниць спеціальної техніки

4 пускові установки ОТРК/ТРК.

У Генштабі додали, що ці «дані уточнюються».

25 березня Генеральний штаб збройних сил Росії лише вдруге від початку масштабної війни проти України оприлюднив дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.

За оцінками НАТО, під час військових дій могли бути вбиті від 7 до 15 тисяч російських військових, писало видання Time ще 24 березня. При цьому разом із пораненими загальні втрати військ Росії можуть сягати 30–40 тисяч людей.

Виконавчий директор проєкту журналістських розслідувань Bellingcat Хрісто Грозєв вважає, що Росія втратила з 24 лютого щонайменше 16 тисяч військовослужбовців. Про це експерт заявив увечері 15 квітня в ефірі Youtube-каналу «Популярна політика».