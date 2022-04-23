Війська РФ не досягли значних успіхів за останню добу, попри посилення активності – британська розвідка

Незважаючи на посилення активності, російські війська не досягли значних успіхів за останні 24 години, їхнім зусиллям продовжують перешкоджати українські контратаки, заявило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки.

«Повітряні й морські сили Росії не встановили контроль у жодній області через ефективність протиповітряної та морської оборони України, що зменшує їхню здатність досягати помітного прогресу. Незважаючи на заявлене захоплення Маріуполя, тривають важкі бої, які зривають спроби росіян захопити місто, що ще більше сповільнює їхній прогрес на Донбасі», – йдеться в повідомленні британського Міноборони у твітері.

У Генштабі ЗСУ вранці 23 квітня повідомили, що найбільша активність російських військ у 59-у добу повномасштабного вторгнення Росії в Україну спостерігається на Слобожанському і Донецькому напрямках.

Напередодні в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації в Україні» (так у Росії називають повномасштабне вторгнення).



Як заявив виконувач обов’язків командувача військ Центрального військового округу Росії Рустам Міннекаєв, російські військові прагнуть встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим, отримання виходу до Придністров’я, а також «впливу на життєво важливі об’єкти української економіки».​