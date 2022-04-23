Генсекретар ООН наступного тижня їде в Москву і Київ, зустрінеться з Путіним і Зеленським

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш наступного тижня здійснить поїздки до Москви і Києва, де зустрінеться з представниками влади країн, зокрема з президентами, повідомила пресслужба ООН.

Зокрема, 26 квітня, Ґутерріш проведе робочу зустріч із міністром закордонних справ Сергієм Лавровим і буде прийнятий президентом РФ Володимиром Путіним у Москві, заявила 22 квітня помічниця речника ООН Ері Канеко.

«Він сподівається поговорити про те, що можна зробити, щоб терміново встановити мир в Україні», – сказала вона.

28 квітня генсекретар ООН проведе робочу зустріч із міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, його також прийме президент Володимир Зеленський.

Крім того, за повідомленням, Ґутерріш в Україні проведе зустріч зі співробітниками різних агенцій ООН й обговорить із ними питання про нарощування гуманітарної допомоги Україні.

Раніше в ООН повідомляли, що у спробі зупинити війну РФ проти України генсекретар організації написав окремі листи до лідерів України і Росії з проханням зустрітися з кожним із них у їхніх столицях.

В ООН станом на 20 квітня підтвердити загибель 2345 і поранення 2919 цивільних людей через війну Росії проти України. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.