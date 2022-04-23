Війська РФ готуються до наступу на Сєвєродонецьк – Генштаб ЗСУ

Росій0ські військові готуються до наступу на Сєвєродонецьк, повідомляють у пресслужбі Генштабу ЗСУ.



«На Донецькому і Таврійському напрямках основні зусилля противника зосереджені на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне та підготовці до наступу на місто Сєвєродонецьк. В районі населеного пункту Мар’їнка та на більшості інших напрямків в ході бойових дій ворог успіху не має», – йдеться у повідомленні.

На Слобожанському напрямку, за даними штабу, війська РФ продовжують часткове блокування міста Харкова, здійснюють артилерійські обстріли позицій підрозділів ЗСУ та цивільної інфраструктури поблизу населених пунктів Чугуїв, Коробочкіно та Довгеньке.

На Південнобузькому напрямку окупанти активних наступальних дій не проводили, здійснювали поодинокі обстріли підрозділів ЗСУ зі ствольної артилерії, додають у Генштабі.

За даними Генштабу, лише на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито вісім атак російських сил, знищено дев’ять танків, 18 одиниць броньованої і 13 одиниць автомобільної техніки, паливозаправник, три артилерійські системи.

Напередодні в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації в Україні» (так у Росії називають повномасштабне вторгнення). Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим, отримання виходу до Придністров’я, а також «впливу на життєво важливі об’єкти української економіки».​