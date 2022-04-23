Війська РФ знову випустили ракети по Одещині, їх збили – ПК «Південь»

Повітряного командування «Південь» повідомляє про збиття двох російських ракет на Одещині.

«23 квітня о 22.00 на Одещині воїни зенітного ракетного підрозділу Повітряних Сил Збройних Сил України збили дві російські крилаті ракети, які були випущені з акваторії Чорного моря російським кораблем та прямували у напрямку порту Південний», – йдеться у повідомленні.

23 квітня російські військові завдали ракетного удару по Одесі. Внаслідок обстрілу загинули 8 людей, ще 18 поранені.

За даними повітряного командування «Південь», українські військові також знищили дві російські крилаті ракети, які були запущені літаками ТУ-95 з акваторії Каспійського моря. Також були знищені два БПЛА оперативно-тактичного рівня, які, ймовірно, здійснювали корекцію польоту крилатих ракет. У міськраді Одеси повідомили, що 2 ракети вразили два житлові будинки. Також був пошкоджений один з міських цвинтарів.

Міноборони Росії заявило про ракетний удар по військовому аеродрому під Одесою, де «зберігалася велика партія зброї зі США та ЄС».

Глава МЗС України Дмитро Кулеба наголосив, що єдиною метою російських ракетних ударів по Одесі є терор, Росію потрібно визнати державою-спонсором тероризму і поводитися з нею відповідним чином.

Напередодні в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації в Україні» (так у Росії називають повномасштабне вторгнення). Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим, отримання виходу до Придністров’я.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого.