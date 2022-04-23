Обстріл Одеси: військові знищили дві російські ракети, які випущені з акваторії Каспійського моря

Українські військові знищили дві російські крилаті ракети, які були запущені літаками ТУ-95 з акваторії Каспійського моря, повідомляє пресслужба повітряного командуванняа «Південь».



« Під час ведення бойових дій воїнами зенітних ракетних підрозділів знищено дві ворожі крилаті ракети (попередньо Х555 або Х101), які здійснювали удар по місту Одеса та 2 БПЛА оперативно-тактичного рівня, які, ймовірно, здійснювали корекцію польоту крилатих ракет та ставили активні перешкоди засобам протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України», – йдеться у повідомленні.

У міськраді Одеси додали, що 2 ракети вразили два житлові будинки.

23 квітня російські військові завдали ракетного удару по Одесі, було влучання в об’єкти інфраструктури.

Напередодні в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації в Україні» (так у Росії називають повномасштабне вторгнення).



Як заявив виконувач обов’язків командувача військ Центрального військового округу Росії Рустам Міннекаєв, російські військові прагнуть встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим, отримання виходу до Придністров’я.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росію слід визнати державою-спонсором тероризму.

Про це він написав у Twitter.

«Єдина мета російських ракетних ударів по Одесі – терор. Росія має бути визнана державою-спонсором тероризму і ставитись до неї потрібно відповідним чином. Ані бізнесу, ані контактів, ані культурних проєктів. Нам потрібна стіна між цивілізацією та варварами, які обстрілюють мирні міста ракетами», – написав Кулеба.