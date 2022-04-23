Російські військові завдали ракетного удару по Одесі – міська рада

Російські військові завдали ракетного удару по Одесі, повідомляє міська влада.

«По Одесі завдано ракетний удар. Є влучання в об’єкти інфраструктури. Не поширюйте фото та відео, не допомагайте ворогу», – йдеться в повідомленні.

У міській раді додали, що інформація наразі уточнюється. Подробиць поки немає.

Вранці 23 квітня у Генштабі ЗСУ повідомили, що російські війська проводять наступальні дії у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та забезпечення сухопутного шляху між зазначеними територіями та окупованим Кримом. При цьому загарбники не припиняють завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової і цивільної інфраструктури, наголосили у Генштабі.

Напередодні в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації в Україні» (так у Росії називають повномасштабне вторгнення).



Як заявив виконувач обов’язків командувача військ Центрального військового округу Росії Рустам Міннекаєв, російські військові прагнуть встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим, отримання виходу до Придністров’я, а також «впливу на життєво важливі об’єкти української економіки».​