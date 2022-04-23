Ракетний обстріл Одеси: кількість загиблих зросла до 8

Президент України Володимир Зеленський заявив, що внаслідок ракетного обстрілу російськими військовими Одеси загинули 8 людей.

«Велике сімейне та людське свято. 7 ракет сьогодні прилетіло до Одеси. Дві ми збили. У багатоповерховий будинок влучила ракета. 8 людей наразі померли. 18-20 поранених. Дитина 3 місяці – померла. Що це взагалі відбувається? Покидьки смердючі! Як їх ще назвати? Інших немає слів. Просто покидьки», – сказав він під час пресконференції світовим та українським ЗМІ у київському метро.

23 квітня російські військові завдали ракетного удару по Одесі. Спочатку повідомлялося про 5 загиблих і 18 поранених.

За даними повітряного командування «Південь», українські військові також знищили дві російські крилаті ракети, які були запущені літаками ТУ-95 з акваторії Каспійського моря. Також були знищені два БПЛА оперативно-тактичного рівня, які, ймовірно, здійснювали корекцію польоту крилатих ракет. У міськраді Одеси повідомили, що 2 ракети вразили два житлові будинки, військовий об'єкт. Також внаслідок обстрілу був пошкоджений один з міських цвинтарів.

Міноборони Росії заявило про ракетний удар по військовому аеродрому під Одесою, де «зберігалася велика партія зброї зі США та ЄС».

Глава МЗС України Дмитро Кулеба наголосив, що єдиною метою російських ракетних ударів по Одесі є терор, Росію потрібно визнати державою-спонсором тероризму і поводитися з нею відповідним чином.

Напередодні в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації в Україні» (так у Росії називають повномасштабне вторгнення). Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим, отримання виходу до Придністров’я.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого.