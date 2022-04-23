Через ракетний удар по Одесі загинули 5 людей – Єрмак

Внаслідок ракетного удару по Одесі загунили 5 людей, ще 18 поранені, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.



«5 убитих та 18 поранених українських громадян. Це тільки тих, кого знайшли.

І скоріше за все, буде більше.. Серед убитих – трьохмісячна дитина. Малеча, яка мала зустрічати з батьками свій перший Великдень », – написав він у телеграм.

23 квітня російські військові завдали ракетного удару по Одесі, було влучання в об’єкти інфраструктури.

За даними повітряного командування «Південь», українські військові знищили дві російські крилаті ракети, які були запущені літаками ТУ-95 з акваторії Каспійського моря. Також були знищені два БПЛА оперативно-тактичного рівня, які, ймовірно, здійснювали корекцію польоту крилатих ракет. У міськраді Одеси додали, що 2 ракети вразили два житлові будинки.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба наголосив, що єдиною метою російських ракетних ударів по Одесі є терор, Росію потрібно визнати державою-спонсором тероризму і поводитися з нею відповідним чином.

Напередодні в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації в Україні» (так у Росії називають повномасштабне вторгнення). Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим, отримання виходу до Придністров’я.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого.