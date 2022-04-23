Зеленський: генсекретар ООН спочатку має відвідати місця загибелі українців, а потім їхати до «шановних із Москви»

Президент України Володимир Зеленський вважає, що генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш спочатку має відвідати місця, де знищували українців, а потім «знайти час для шановних із Москви».



«Я думаю, що після приїзду, якщо буде час у генерального секретаря, йому обов'язково потрібно відвідати спочатку наші місця, де були тортури і де знищили наших людей, а потім уже знайти час для шановних із Москви. Мені здається важливіше зрозуміти, що у нас відбувається, щоб мати точну думку, яку генеральний секретар зможе донести у Москві на зустрічі з президентом цієї держави. Тому що, якщо просто приїхати до Києва і поспілкуватися, цього замало», – сказав він під час пресконференції світовим та українським ЗМІ у київському метро.

За його словами, українська сторона чекає 100% підтримки від генсекретаря ООН.



«Ми чекаємо на 100% підтримку від генсека ООН. 100%, тому що 100% правда на нашому боці, і війна у нас« », – додав Зеленський.

Антоніу Ґутерріш планує відвідати Київ 28 квітня, а 26 квітня він має провести робочу зустріч із міністром закордонних справ Сергієм Лавровим і президентом РФ Володимиром Путіним у Москві.

2 квітня Київщина була звільнена від російських військ. Після відступу військових РФ у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки убивств цивільних жителів.

Україна і деякі представники Заходу вимагають притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини через події на Київщині.

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками.