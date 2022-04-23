Зеленський і 200 журналістів у метро: тези розмови про війну

Володимир Зеленський 23 квітня дві години відповідав на запитання українських та іноземних журналістів на пресконференції, влаштованій на станції «Майдан Незалежності» Київського метро. Загалом участь у безпосередньому спілкуванні з президентом України взяли участь понад 200 представників засобів масової інформації з усіх континентів. Радіо Свобода зібрало основні тези із відповідей українського президента.

Про Маріуполь і можливість деблокади

Володимир Зеленський сказав, що він безпосередньо та представники командування тримають зв'язок із оборонцями Маріуполя.

За словами Зеленського 23 квітня був одним із найважчих днів, коли російська армія обстрілювала Азовсталь із моря, суші та повітря, задіюючи танки, артилерію та літаки.

Якщо будуть знищені наші люди у Маріуполі, ми вийдемо з усіх переговорів

«Якщо будуть знищені наші люди у Маріуполі, якщо буде проголошено псевдореферендуми в нових псевдореспубліках, Україна вийде з будь-яких перемовних процесів», – сказав президент України.

Відповідаючи на питання про можливість деблокування Маріуполя і звільнення із оточення бійців полку «Азов» і морпіхів, які тримають оборону на заводі Азовсталь, Зеленський сказав: «Маємо велику надію на те, що ми зможемо це зробити. Чи готові ми зараз? Ні. Нікому не вірте: щодо військового розблокування ми не готові».

Президент Зеленський стверджує, що українським силам поки бракує засобів для проведення військової операції із деблокування Маріуполя.

Про обстріл Одеси

«Смердючими покидьками» назвав президент України тих, хто завдав ракетних обстрілів по Одесі. Ракети влучили у житловий будинок. Наразі відомо про 8 загиблих, серед них тримісячна дівчинка, і щойнаменше 18 поранених.

Дитина 3 місяці – померла. Що це взагалі відбувається? Покидьки смердючі!

«Велике сімейне та людське свято. 7 ракет сьогодні прилетіло до Одеси. Дві ми збили. У багатоповерховий будинок влучила ракета. 8 людей наразі померли. 18-20 поранених. Дитина 3 місяці – померла. Що це взагалі відбувається? Покидьки смердючі! Як їх ще назвати? Інших немає слів. Просто покидьки», – сказав Зеленський, відповідаючи на запитання журналістам.

Про зброю і звільнення територій

Володимир Зеленський заявив, що має впевненість у тому, що Україна поверне всі окуповані Росією території. Але зробить це тоді, коли матиме для цього достатньо необхідної зброї.

«Моя позиція, особиста, людська, але перш за все як президента: все, що вони прорвуть і все, що вони, не дай Боже, окупують, ми все повернемо. І це буде питання не 10-20 років або не війни з 2014 року восьмирічної. Це буде питання того, чи буде у нас зброя. Як тільки вона буде, як тільки її буде достатньо, повірте, ми будемо повертати одразу ту чи іншу територію, яка тимчасово окупована», – наголосив президент України.

Ми просимо те, що є і що нам можуть дати. Бо воюємо ми, війна йде на нашій землі

Володимир Зеленський сказав, що він вдячний усім, хто надає зброю, але поки Україна не отримала того і в достатній кількості, що необхідно.

«Ми ніколи не просимо того, чого у когось немає. Ми просимо те, що є і що нам можуть дати. Бо воюємо ми, війна йде на нашій землі», – сказав президент України.

«Ми не місце для трагічних селфі. До нас не треба приїздити з пустими руками. Нам потрібна зброя, бо у нас щохвилини гинуть наші люди», – сказав Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський повідомив, що 24 квітня до України приїдуть держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони США Ллойд Остін.

За його словами, під час зустрічі планують обговорити постачання зброї та гарантії безпеки для України.

«Чому важливо, щоб до нас приїжджали іноземні лідери? Не можна сьогодні зараз до нас приїжджати з порожніми руками, а ми очікуємо не просто презентів чи якихось тортиків, ми чекаємо на конкретні речі та конкретну зброю. Тому я вважаю, що ми зможемо отримати від Сполучених Штатів домовленості або частину того пакета з озброєння України, про яке ми домовлялися раніше», – сказав президент України.

Про прямі переговори з Путіним

Володимир Зеленський сказав, що як лідер, якому важливе життя кожного українця, не може відкидати можливість прямих переговорів із президентом Росії Путіним, щоб зупинити війну.

«Я наполягав і наполягаю на зустрічі з лідером РФ…я вважаю, що цю війну може зупинити той, хто її розпочав...Щоб зупинити війну є два шляхи – дипломатичний і військовий. Будь-яка здорова людина завжди обирає дипломатичний шлях, тому що знає – це може зупинити тисячі, десятки тисяч – а з такими сусідами – сотні тисяч, може, навіть мільйони жертв. Цього не хочеться. Будь-який лідер немає права суб'єктивно скасовувати дипломатичний шлях», – сказав президент України під час пресконференції світовим та українським ЗМІ у київському метро.

«Мої питання, які б я проговорював із президентом Росії, стосувалися б виключно питань територіальної цілісності Україні. Як далі буде жити наш Донбас український? Як далі буде жити наш Крим? Як ми можемо, в якій точці про це домовитись і чи можемо взагалі?», – сказав Володимир Зеленський.

Коли Зеленського запитали про те, чи не боїться він за свою особисту безпеку під час таких можливих переговорів, він відповів: «Я не боюся. Боїться моя родина».

Про заяви Росії щодо постачання зброї

Україну «точно не цікавить думка РФ» щодо постачання зброї, сказав президент Зеленський, відповідаючи на запитання щодо заяв Москви про військову допомогу Заходу, яка, за словами Росії, заважає мирним переговорам.



«Щодо постачання зброї в Україну. Нас точно не цікавить думка РФ. Хоча на початку війни вони нам також постачали зброю. Ви пам'ятаєте, як вони бігли, залишаючи танки. Ми їм вдячні за таке постачання», – сказав президент України.

Росія надсилала вже не одній країні офіційну дипломатичну ноту, в якій висловлювала обурення і попереджала, що поставки озброєння в Україну «додають палива» у війну.

Про рашизм і роль ЗМІ

Відповідаючи на питання італійського журналіста, який порівняв те, що коять російські загарбники в Україні, з нацизмом, президент Зеленський звернув увагу, що тепер у світову історію увійшло нове поняття – рашизм, за яким стоїть все, що творили нацисти у 20 столітті.

«Слово, яке ніхто не вигадував, яке всі повторюють уже і в Україні, і в Європі – рашизм. Слово нове, а вчинки такі самі, які були 80 років тому у Європі. Тому що за всі ці 80 років, якщо ви проаналізуєте на нашому континенті, таких варварств просто не було. Тому рашизм – це поняття, яке буде в історичних книжках, буде в умовних Вікіпедіях, про нього розповідатимуть на уроках. Усі знатимуть коли цей рашизм почався, на якій землі, хто переміг у боротьбі за свободу проти нього».

Ті звірства, які творить російська армія в Україні, вони просто немислимі. І це результат пропаганди, результат того, що під керівництвом російської влади, робили російські ЗМІ, наголосив президент.

«Тому, говоріть правду. Виконуйте ваш професійний обов'язок», – звернувся президент України Зеленський до журналістів.