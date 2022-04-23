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Протитанкові засоби, дрони. Британія надаватиме більше зброї Україні

Премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон і президент України Володимир Зеленський у Києві, 9 квітня 2022 року

Великобританія надаватиме більше військової допомоги Україні, зокрема транспортні засоби, дрони та протитанкові засоби. Про це йдеться у повідомленні пресслужби британського уряду за підсумками телефонної розмови прем'єра Великобританії Бориса Джонсона і президента України Володимира Зеленського.

Зеленський подякував Джонсону за навчання українських військових, яке зараз відбувається у Великобританії.

За повідомленням, обидва лідери обговорили, як Британія працюватиме з партнерами над розробкою довгострокового рішення щодо безпеки для України.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак також повідомив про розмову Джонсона і Зеленського, обговорили нову військову допомогу Україні. Вона, за словами Єрмака, включатиме надання важкого озброєння.

Велика Британія є однією з найактивніших держав Заходу в питанні підтримки України на тлі агресії Росії.

Президент України Володимир Зеленський 9 квітня мав переговори з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, який прибув до Києва без попереднього оголошення.

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