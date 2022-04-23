На Луганщині через обстріл загинули ще чотири людини – Гайдай

На Луганщині через обстріл Гірської громади загинули чотири людини, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.



«Протягом усього дня Гірська громада потерпає від щільного вогню росіян. Так, близько 15:00 після артилерійського обстрілу загинули двоє жителів Золотого. Декілька осіб отримали поранення. На жаль, не всіх вдалося врятувати. Також пізніше ще знайдені тіла без ознак життя. Загалом на теперішній час загинуло шестеро жителів громади», – написав він у телеграм.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».