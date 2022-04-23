Через артилерійський обстріл в Золотому загинули 2 людини – Гайдай

Внаслідок артилерійської атаки по Золотому загинули дві людини, ще двоє поранених, повідомляє Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової адміністрації.



За його даними, російські військові відкрили вогонь по центру міста близько 15:00.



«Ледве встигли евакуювати 15 місцевих жителів, серед яких 8 - з інвалідністю, як росіяни обстріляли містечко. Артилерійські снаряди потрапили в житлові будинки. Дві особи загинули на місці, ще двох поранено», – написав він у телеграмі.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».