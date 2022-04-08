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Війна

«Ворота до Запоріжжя». Репортаж із Оріхова, який стримує наступ Росії з півдня 

Пошкоджений внаслідок обстрілів російських військ будинок в Оріхові. Запорізька область, 3 березня 2022 року Фото:Victoria Roshchina (RFE/RL)
Вікторія Рощина для Радіо Свобода з Оріхова

44 день Оріхів у Запорізькій області тримає оборону, відбиваючись від російських загарбників. На першій лінії, у «кільці» окупантів, під постійними обстрілами, місто продовжує доводити, що «Оріхів – це Україна».

  • Для російських загарбників дана точка є «воротами до Запоріжжя», тому росіяни прориваються в місто вдень і вночі.
  • Снаряди прилітають в житлові будинки, частково зникає світло та зв'язок, не вистачає медикаментів, магазини порожніют.
  • Більшість мешканців залишає місто.

Про те як Оріхів тримає оборону і не дає ворогу прийти до Запоріжжя – в репортажі з місця подій.

Зруйнований обстрілами російської армії будинок в Оріхові. Запорізька область. 03 березня 2022 року
Зруйнований обстрілами російської армії будинок в Оріхові. Запорізька область. 03 березня 2022 року

Втратити все

«Влетів снаряд, пробив стінку, застряг ось тут у підлозі. Розбив усе повністю. Але мене врятував паркан», – зі сльозами на очах розповідає місцевий житель Віктор Вікторович. Йому 73 роки. Він сидить у зруйнованому будинку з цеглиною у руках і запевняє, що нікуди не піде.

«Батьки повмирали, жінка померла. Куди я піду? Кому я потрібний?», – плаче чоловік. «Буду жити в кухні, поки знову не прилетить».

Віктор Вікторович втратив своє житло внаслідок обстрілу, але продовжує там залишатися. Живе в кухні, яка частково вціліла. Оріхів, Запорізька область, 3 березня 2022 року
Віктор Вікторович втратив своє житло внаслідок обстрілу, але продовжує там залишатися. Живе в кухні, яка частково вціліла. Оріхів, Запорізька область, 3 березня 2022 року

Загалом у місті регулярно фіксують руйнування житлових будинків.

«Нас обстрілюють щодня. Є один загиблий охоронець, є поранені, багато пошкоджених будинків», – розповідає заступниця міського голови Оріхова Світлана Мандриш.

Заступниця міського голови Оріхова Світлана Мандриш. Оріхів, Запорізька область, 3 березня 2022 року
Заступниця міського голови Оріхова Світлана Мандриш. Оріхів, Запорізька область, 3 березня 2022 року

За її словами, усі руйнування фіксує ДСНС та поліція, а в міськраді допомагають з ремонтом домівок. «Є спеціальна програма в рамках якої бюджетні кошти спрямовуються на придбання будівельних матеріалів», – додає Мандриш.

Містом майорять синьо-жовті прапори, міська рада працює щодня, щоб люди в Оріхові знали – їх не покинули.

«Нам мешканці кажуть, що як зранку бачать нас на місці стає спокійніше. Для них це важливо», – розповідає депутат міської ради Оріхова Любов Ярова.

Місто Оріхів прикрашене українською символікою. Оріхів, Запорізька область, 3 березня 2022 року
Місто Оріхів прикрашене українською символікою. Оріхів, Запорізька область, 3 березня 2022 року

В «кільці» окупантів

«Ми повністю в оточенні, в кільці. Страшно. Щодня прокидаєшся та думаєш чи ще наші тут», – розповідає мені місцева жителька.

«Прориваються і вдень, і вночі. Постійно стріляють з усього виду озброєння», – додає жінка.

Оріхів наразі в оточенні окупованих Росією міст і селищ – Токмака, Пологів, Василівки, Комишуватого, Мирного. Єдиною вільною від російських військ дорогою лишається напрямок на Запоріжжя.

Обстріляні житлові квартали Оріхова. Оріхів, Запорізька область, 3 березня 2022 року УКРАИНА
Обстріляні житлові квартали Оріхова. Оріхів, Запорізька область, 3 березня 2022 року УКРАИНА

«От вони й прориваються. Але ми не дамо. Оріхів стояв і вистоїть. Оріхів –​ це Україна», – каже заступниця міського голови Світлана Мандриш.

«Була нещодавно невеличка спроба прориву на Новій Трасі. Але їх розбили. Там стоїть їхня горіла техніка», – каже місцевий депутат Олександр та додає, що зазвичай ворог використовує диверсійні групи вночі.

«Зайшли, поставили техніку, обстріляли місто –​ 15 хвилин, щоб отвєтка не прилетіла і тікають», – розповідає чоловік.

Чоловік намагається розібрати завали свого будинку після російського обстрілу. Оріхів, Запорізька область, Україна. 03.03.2022
Чоловік намагається розібрати завали свого будинку після російського обстрілу. Оріхів, Запорізька область, Україна. 03.03.2022

Найбільша база росіян наразі в місті Пологи, туди ледь не щодня вони підтягують техніку і нарощують особовий склад.

«І от куди вони підуть з оцим всім, на який напрямок –​ поки питання», – кажуть в міськраді Оріхова.​

Результати обстрілів. Оріхів, 3 березня 2022 року
Результати обстрілів. Оріхів, 3 березня 2022 року

Кожен на своєму місці

«З перших днів не було страшно. Було відчуття «треба». Й іншого відчуття немає по сьогодні», – каже заступниця міського голови Світлана Мандриш. «Кожен знайшов своє місце, свою роль. Які б в нас там не були раніше відносини з різними депутатами, зараз ми розуміємо, що ми працюємо на одну мету –​ збереження міста», – кажуть в міськраді.

«Ми в перші дні на сайті виклали оголошення, що нам треба те і те, так вони почали зносити. І до того приємно, коли бачиш, що дідусь приносить кружку в газеті, тарілочку в газеті –​ вочевидь останні, в не дуже хорошому стані, можливо, але несуть, бо знають, що потрібна допомога», – розповідає депутатка міської ради Любов Ярова.

В таких умовах живуть люди у частково вцілілих помешканнях. Оріхів, Запорізька область
В таких умовах живуть люди у частково вцілілих помешканнях. Оріхів, Запорізька область

Місто постійно патрулює територіальна оборона та поліція, перевіряють документи та автомобілі на блокпостах. Далі – оборону тримають військові.

Жоден із них не погодився відкрито спілкуватися, але запевняють – «місто тримають».

Багато мешканців йдуть у волонтери, пропонують свої послуги.

«В нас є жіночка перукар, яка захотіла безкоштовно стригти військових. Проявила бажання», – розповідають в міськраді.

Майже порожній супермаркет в Оріхові. Продукти й речі можна придбати лише на місцевому ринку. Оріхів, Запорізька область, 3 березня 2022 року
Майже порожній супермаркет в Оріхові. Продукти й речі можна придбати лише на місцевому ринку. Оріхів, Запорізька область, 3 березня 2022 року

Також із Запоріжжя місто отримує гуманітарну допомогу. Працівники виконкому фасують її в пакети, потім квартальні проходять, записують тих, хто залишився, подають списки. Далі вже готується машина для розвозки.

Обстріляне російською армією помешкання. Оріхів, 3 березня 2022 року
Обстріляне російською армією помешкання. Оріхів, 3 березня 2022 року

Втім місцеві не приховують, що наразі також велика проблема з волонтерськими центрами.

«Дуже багато великих волонтерських центрів, які створюють видимість роботи, але до нас багато чого не доходить», – каже місцевий волонтер Володимир. Він разом з дружиною та іншими мешканцями займається збором необхідних речей для військових та тероборони. Каже, що все робить своїми силами, іноді допомагають зі Львова.

«На жаль наразі немає органу, який би контролював волонтерів», – каже Володимир.

Жити в Україні

«Та навіщо нам та Росія?», – каже місцева мешканка Лідія. «Народилися, прожили в Україні. Будемо з нею», – додає жінка.

Місцева жителька Оріхова Лідія каже, що не чекає Росію в місті. Оріхів, Запорізька область, 3 березня 2022 року
Місцева жителька Оріхова Лідія каже, що не чекає Росію в місті. Оріхів, Запорізька область, 3 березня 2022 року

«Що мене мотивує лишатися? Це мій дім. Тут мої діти, мої внуки. І я буду стояти тут до кінця для того щоб ми залишилися Україною», – каже Світлана Мандриш.

Міського голову Анатолія Хворостянова важко зустріти на робочому місці, оскільки він постійно в русі. Він забігає на 2 хвилини, питаю його про настрій людей у місті та контрольованість ситуації.

Міський голова Оріхова Анатолій Хворостянов
Міський голова Оріхова Анатолій Хворостянов

«Думаю, що контрольована. Оріхів –​це Україна. Й іншого не буде, поки ми тут!»

Критична ситуація наразі залишається з найближчими до Оріхова селищами: Нестерянка, Мирне та Копані, оскільки окупанти не дають доступу до них. Там немає світла, води, немає ліків.

У міськраді Оріхова наголошують, що після звільнення цих сіл оперативно будуть організовані гуманітарні коридори та медична й психологічна допомога їхнім жителям.

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    Вікторія Рощина

    В журналістиці з 16 років. Спеціалізуюсь на темах криміналу, правозахисної діяльності та судової системи. В березні 2022 року під час спроби потрапити в заблокований російськими військовими Маріуполь була на тиждень затримана окупантами за підозрою у шпигунстві.

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