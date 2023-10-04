Зникла безвісти журналістка Вікторія Рощина, яка писала репортажі з окупованих територій

Українська журналістка Вікторія Рощина зникла безвісти під час поїздки на окуповані території, повідомило The Daily Beast. Видання вказує, що після 3 серпня Вікторія не виходить на зв’язок з рідними.

«Для моєї доньки журналістика – найважливіша річ у житті, вона дуже віддана своєму фаху. Після першого полону я просив її зупинитися, казав: «Віко, я платитиму твою зарплату, тільки, будь ласка, не йди на фронт», але вона була тверда, невпинна – вона не могла припинити висвітлювати для своїх читачів новини цієї війни з окупованих територій», – розповів виданню батько Вікторії Володимир Рощин.

За його словами, 27 липня Рощина вирушила з України до Польщі і мала дістатися окупованих територій на сході України (через Росію) за три дні.

«Українська Служба безпеки підтвердила нам, що Вікторію взяли в полон росіяни. Посадовці кажуть нам, що в російських в’язницях є багато «заморожених» українських арештантів, серед яких може бути й вона», – зазначив Володимир Рощин.

Російська активістка Світлана Ганнушкіна повідомила, що подала запит про місце перебування Рощиної до офісу російської омбудсменки з прав людини Тетяни Москалькової, але «на відповідь може піти понад місяць», каже вона.

Вікторія Рощина є авторкою серії репортажів для Радіо Свобода, співпрацювала в 2022 році з Радіо Свобода як фрілансерка.

У біографії про себе на сайті Радіо Свобода Вікторія написала: «В журналістиці з 16 років. Спеціалізуюсь на темах криміналу, правозахисної діяльності та судової системи. В березні 2022 року під час спроби потрапити в заблокований російськими військовими Маріуполь була на тиждень затримана окупантами за підозрою у шпигунстві».

Вікторія Рощина також співпрацювала з «Українською правдою», hromadske, «Українським радіо», «UA:Перший» та «Цензор.нет».

Видання «Українська правда» цитує Міжнародний жіночий медійний фонд щодо зникнення Рощиної: «Міжнародний жіночий медійний фонд дізнався, що Вікторія Рощина, українська журналістка-фрілансерка та лауреатка премії «За мужність у журналістиці» 2022 року, зникла безвісти. Ми вкрай стурбовані її безпекою та закликаємо міжнародну спільноту привернути увагу до цієї ситуації».