Трибунал та «Книга катів»: в ОП розповіли, як просувається робота над покаранням Росії

Україна вже підготувала проєкти відповідної нормативно-правової бази та статутних документів для якнайшвидшого запуску роботи спеціального трибуналу з розслідування злочинів агресії Росії проти України. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов.

«Наразі проводяться консультації з державами-партнерами, міжнародними організаціями, визначається оптимальний формат заснування і роботи трибуналу», – наголосив він.

За словами Смирнова, заяву про створення такого трибуналу вже підтримали «європейські та світові інтелектуали, провідні юристи-міжнародники та громадські діячі».

Окрім того, як розповів заступник голови ОП, Україна наразі працює над створенням «Книги катів», до якої увійдуть відомості про «кожного військового злочинця Росії, причетного до війни та звірств, які вчинялися та вчиняються на території України».

«Досліджується, перевіряється та верифікується величезний масив інформації, який згодом буде доступний нашим громадянам та всьому цивілізованому світу», – наголосив Смирнов.

За його словами, над «Книгою катів» Офіс президента працює спільно з органами досудового розслідування та Мінцифри.

На Київщині у визволених від російської окупації містах і селах були зафіксовані масові випадки убивств цивільних жителів.

Україна і деякі представники Заходу вимагають притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини через події на Київщині.

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками.

Масові випадки загибелі цивільних зафіксовані не лише на Київщині. Наприклад, супутник зафіксував не одну братську могилу поблизу Маріуполя.