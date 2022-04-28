Шанси на проведення спецраунду переговорів у Маріуполі все ще залишаються – Подоляк

Попри відсутність схвальної відповіді від Росії, шанси на проведення спецраунду переговорів у Маріуполі все ще залишаються. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив антикризовий радник голови Офісу президента та член делегації України на переговорах з Росією Михайло Подоляк.

«Безумовно, шанси залишаються. Для нас приниципово було б забрати людей наших, не тільки цивільних, а й військових, які сьогодні є символом незламності України... Ми не виключаємо, що можемо домовитись про все ж таки якесь перемир’я. Пан Гуттеріш казав, що ООН також готова долучитись до цієї процедури вивезення наших хлопців», – зазначив він.

Водночас Подоляк вважає, що «Росія націлена на максимальне знищення Маріуполя вцілому», тому і не поспішає погоджуватись на пропозицію щодо проведення спецраунду переговорів щодо звільнення мешканців та захисників міста.

«На жаль, Російська Федерація поки що все це ігнорує, бо росіяни на сьогоднішній день репутаційно все втрачають... Тому їм, в принципі, я так розумію, немає різниці вб’ють вони тисячу цивільних чи 10 тисяч цивільних. І Маріуполь для них, це більмо в оці велике, яке треба дістати, щоб своїм дуже дивним людям, які підтримують війну, показати якусь перемогу. От вони хочуть показати, що: «Дивіться, ми зламали Маріуполь, знищили, всіх вбили, максимально жорстко (перш за все «азовців»)», – пояснив Подоляк.

20 квітня голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія та радник голови Офісу президента Михайло Подоляк висловили готовність приїхати до Маріуполя для переговорів із російською делегацією щодо визволення мешканців та захисників міста.

21 квітня президент Росії Володимир Путін наказав російському міністрові оборони Сергію Шойгу заблокувати контрольований українськими силами металургійний комбінат «Азовсталь» у Маріуполі так, «щоб муха не пролетіла». А пропонований «штурм промзони «Азовсталі» наказав скасувати через недоцільність. Він не уточнив, чи триватиме бомбардування території підприємства.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті вже другий місяць. Нині ж тривають спроби вивести з міста цивільних і поранених військових.