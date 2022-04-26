Маріуполь, «Азовсталь»: як живуть у підвалах цивільні, які ховаються від війни

«Понад 50 днів тут. З 25 лютого».

«Будь ласка, заберіть нас звідси, хочеться мирне небо побачити, подихати свіжим повітрям».

«Врятували нас від нашого мирного життя. Від нашого красивого міста».

«Не військових до мене привезли у відділення, а привезли мирних жителів, в яких не було кінцівок».

«Від кого нас рятують. Допоможіть нам. Зупиніть агресію РФ проти моєї країни».

12 квітня президент Росії Володимир Путін наказав російському міністрові оборони Сергію Шойгу заблокувати контрольований українськими силами металургійний комбінат «Азовсталь» у Маріуполі так, «щоб муха не пролетіла». А пропонований «штурм промзони «Азовсталі» наказав скасувати через недоцільність. Він не уточнив, чи триватиме бомбардування території підприємства.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті вже другий місяць.