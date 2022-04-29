Отриманий від партнерів ЗРК С-300 вже виконує бойові завдання – ПК «Південь»

Українські військові отримали від країн-партнерів зенітний ракетний комплекс С-300, який «значно підсилив» протиповітряну оборону в південному регіоні, повідомило 29 квітня Повітряне командування «Південь».

«ЗРК С-300 ефективно виконує свою роботу проти значної частини об’єктів російських окупантів і може збивати літаки, крилаті й балістичні ракети на дистанції від 5 до 150 км. При цьому, не важливо, на якій відстані летить ціль – 10 метрів чи 27 км. Зазначений комплекс вже виконує бойові завдання. Є початок – буде продовження», – повідомила служба зв’язків із громадськістю повітряного командування «Південь».

8 квітня прем’єр-міністр Словаччини Едуард Геґер повідомив, що його країна надала Україні систему ППО С-300.

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