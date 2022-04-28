Генштаб ЗСУ про дії РФ: нарощують темпи наступу, готуються форсувати Сіверський Донець

Російські військові нарощують темпи наступу, практично на всіх напрямках здійснюють «інтенсивний вогневий вплив», готуються форсувати Сіверський Донець, повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Найбільша активність спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.

За даними штабу, на Лиманському напрямку війська РФ покращили тактичне положення, намагаються розвинути наступ на Лиман, готуються форсувавати річку Сіверський Донець.

На Сєвєродонецькому напрямку російські сили наступають на населений пункт Оріхове, а на Авдіївському напрямку задля захоплення Мар’їнки та Очеретиного, здійснюють «інтенсивний вогневий вплив»,

На Курахівському напрямку, за підтримки артилерії, окупанти ведуть наступ на напрямках Старомайорське – Велика Новосілка та Любимівка – Зелене Поле, додають у Генштабі ЗСУ.



На Південнобузькому напрямку війська РФ основні зусилля зосереджують на напрямках Херсон – Миколаїв та Херсон – Кривий Ріг.

«Ворог у результаті штурмових дій закріпився в районі населеного пункту Таврійське, намагається здійснювати вогневе ураження по позиціях наших військ у районах населених пунктів Олександрівка і Нова Зоря. У районах населених пунктів Станіслав та Молодецьке нарощує підрозділи реактивної та ствольної артилерії», – йдеться у повідомленні.

На Таврійському напрямку окупанти використовують аеродром у Мелітополі для базування та польотів літаків штурмової авіації Су-25, ударних вертольотів Ка-52 та транспортно-бойових Мі-8.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

22 квітня в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації в Україні». Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим та отримання виходу до Придністров’я.