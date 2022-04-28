Війська РФ перекинули до Ізюма до 500 одиниць техніки – Генштаб ЗСУ

Задля посилення наступу війська РФ додатково перемістили підрозділи повітряно-десантних військ і до 500 одиниць техніки до окупованого міста Ізюм, повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

За даними штабу, російські військові намагаються провести наступ у напрямках Сулигівка – Нова Дмитрівка та Андріївка – Велика Комишуваха.

Війська РФ продовжують завдавати удари по Харкову.

Ізюм на Харківщині перебуває під контролем російських військ від початку квітня.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

22 квітня в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації в Україні». Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим та отримання виходу до Придністров’я.