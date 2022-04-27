Росія посилює наступ, очікується ескалація на Криворізькому і Миколаївському напрямках – Міноборони

Росія нарощує темпи проведення наступальної операції, повідомив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник. Про це він сказав під час брифінгу щодо ситуації на фронті 27 квітня.

За даними Міноборони, основною метою російських військ залишається встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей, а прокладення стійкого сухопутного коридору до окупованого Криму.

«Ворог нарощує темпи проведення наступальної операції. Практично на всіх напрямках агресор здійснює інтенсивний вогневий вплив. Найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках, і окупант готує додаткові підрозділи для участі у бойових діях», – повідомив Мотузяник.

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Українські військові зафіксували 138 літако-вильотів повітряно-космічних сил Росії, з них щонайменше 38 – для ураження об’єктів у Харківській і Донецькій областях.

На Слобожанському напрямку загарбники продовжують обстрілювати Харків, намагаються встановити повний контроль над селом Велика Комишуваха, що в 20 кілометрах на південний захід від Ізюма, а також захопити селище Курулька, що в 20 кілометрах на південь від окупованого міста.

Росія продовжує нарощувати угруповання ракетних військ у Бєлгородській області Росії, у районі Дегтярного, в 30 кілометрах від кордону з Україною, розгорнули батарею оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М».

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На Донеччині російські війська зосередилися на наступі на Сєвєродонецькому, Попаснянському, Курахівському напрямках, намагаються взяти під повний контроль Попасну, Рубіжне і розвитку наступу на Лиман, Сєвєродонецьк і Слов’янськ. Тривають обстріли блокованого Маріуполя.

На Таврійському та Південнобузькому напрямках Росія утримує зайняті рубежі.

«Очікується активізація бойових дій на Криворізькому і Миколаївському напрямках, у районах Осокорівка, Трудолюбівка, Нововоронцовка, а також Правдине і Таврійське відповідно. Тут метою окупанта є вихід на адміністративні кордони Херсонської області», – повідомляє речник Міністерства оборони.

Командування фіксує тривалу загрозу ракетних та авіаударів з території Білорусі. Також, за зведенням, «із метою посилення адміністративного поліцейського режиму до прикордонної зони в Білорусі й Брянську область додатково введено підрозділи зі складу Росгвардії».

«В подальшому не виключається проведення демонстраційних дій вздовж державного кордону з Україною, аби скувати наші війська», – зазначив речник відомства.

За даними Міноборони, в Чорному морі продовжують перебувати чотири кораблі Чорноморського флоту з крилатими ракетами «калібр», їхній сумарний залп становить до 28 ракет.

Вранці 27 квітня у Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що російські війська з метою нарощування свого угруповання перекинули з території російської Бєлгородської області до міста Ізюм дві батальйонних тактичних групи зі складу 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ.