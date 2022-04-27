«Це джерело напруги» – Одеська ОВА про Придністровʼя

В Одеській обласній військовий адміністрації припускають, що будуть спроби засилати диверсійні групи з молдовського сепаратистського регіону Придністровʼя, цей регіон є зараз «джерелом напруги». Про це заявив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

«Ми знали, що буде такий сценарій розігруватися, що будуть провокації і звинувачення України в тому, що це ми їх здійснюємо.…це джерело напруги, не другий фронт. Росія тут намагається спровокувати конфлікти і відволікти увагу наших підрозділів на це джерело напруги. Розуміємо, що будуть спроби через кордон засилати диверсійні групи, які можуть набиратися як серед окупантів, так і серед місцевого населення», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

Останніми днями надходять повідомлення про вибухи і обстріли у молдовському сепаратистському регіоні Придністровʼя. У зв’язку з цим відбулося засідання Вищої ради безпеки (ВРБ) Молдови. Президентка Молдови Майя Санду за його результатами заявила, що розцінює ці інциденти «як результат внутрішніх протиріч різних угруповань у Придністров’ї, які зацікавлені в дестабілізації ситуації». Вона рекомендувала держустановам підвищити пильність, а громадянам – зберігати спокій.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що загострення ситуації у Придністров’ї спричинене діями спецслужб Росії.

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Придністров’я – сепаратистський регіон Молдови, який фактично не підконтрольний Кишиневу з 1992 року. Росія вже понад 20 років тримає в Придністров’ї близько 1700 військових.

На початку березня фактична влада Придністров’я закликала Молдову визнати їхню «незалежність» і підписати міждержавний договір на тлі подання молдавським керівництвом заявки на вступ до Євросоюзу.