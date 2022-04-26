Генштаб ЗСУ: війська РФ у Придністров’ї переведені у стан повної бойової готовності

На території Придністровського регіону Молдови російські сили переведені у повну бойову готовність, йдеться у вечірньому зведенні штабу Збройних сил України.

«На території Придністровського регіону Республіки Молдова, підрозділи оперативної групи російських військ приведені у бойову готовність «Повна», силові структури переведені на посилений режим несення служби», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі вказують, що російські військові не полишають спроб забезпечення сухопутного коридору з окупованим Кримом.

Раніше сьогодні МЗС заявило, що Україна засуджує «відчайдушні спроби втягнути Придністровський регіон Молдови у розв’язану РФ 24 лютого повномасштабну війну проти України».

Останніми днями надходять повідомлення про вибухи і обстріли у молдовському сепаратистському регіоні Придністровʼя.

У зв’язку з цим сьогодні сьогодні відбулося засідання Вищої ради безпеки (ВРБ) Молдови. Президентка Молдови Майя Санду за його результатами заявила, що розцінює ці інциденти «як результат внутрішніх протиріч різних угруповань у Придністров’ї, які зацікавлені в дестабілізації ситуації. Вона рекомендувала держустановам підвищити пильність, а громадянам – зберігати спокій.

Придністров’я – сепаратистський регіон Молдови, який фактично не підконтрольний Кишиневу з 1992 року. Росія вже понад 20 років тримає в Придністров’ї близько 1700 військових.

На початку березня фактична влада Придністров’я закликала Молдову визнати їхню «незалежність» і підписати міждержавний договір на тлі подання молдавським керівництвом заявки на вступ до Євросоюзу.

22 квітня в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації в Україні» (так у Росії називають повномасштабне вторгнення). Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим та отримання виходу до Придністров’я.