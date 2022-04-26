«Стурбовані спробами загострити безпекову ситуацію» – МЗС України щодо Придністров’я

Міністерство закордонних справ України висловило стурбованість спробами загострити безпекову ситуацію у Придністровському регіоні Молдови.

«Хвиля повідомлень 21-26 квітня про мінування навчальних закладів, напад на будівлю так званого «міністерства державної безпеки», руйнування двох радіовеж у Григоріопольському районі та вибухи на аеродромі у Тирасполі співпали у часі із заявами російського військового командування про намір загарбати увесь південь України і встановити сухопутний коридор із Придністровським регіоном Молдови. Україна рішуче підтримує територіальну цілісність Молдови в межах її міжнародно визнаних кордонів, засуджує відчайдушні спроби втягнути Придністровський регіон Молдови у розв’язану РФ 24 лютого повномасштабну війну проти України та закликає до деескалації напруги», – йдеться у заяві.

МЗС України вказує на те, що «продовжує пильно відстежувати подальший розвиток подій».

«Збройні сили України надійно захищають нашу державу та готові зруйнувати будь-які подальші підступні плани агресора на українській території, зокрема і на Південнобузькому напрямку», – додали у зовнішньополітичному відомстві.

Останніми днями надходять повідомлення про вибухи і обстріли у молдовському сепаратистському регіоні Придністровʼя.

У зв’язку з цим сьогодні сьогодні відбулося засідання Вищої ради безпеки (ВРБ) Молдови. Президентка Молдови Майя Санду за його результатами заявила, що розцінює ці інциденти «як результат внутрішніх протиріч різних угруповань у Придністров’ї, які зацікавлені в дестабілізації ситуації. Вона рекомендувала держустановам підвищити пильність, а громадянам – зберігати спокій.

Придністров’я – сепаратистський регіон Молдови, який фактично не підконтрольний Кишиневу з 1992 року. Росія вже понад 20 років тримає в Придністров’ї близько 1700 військових.

На початку березня фактична влада Придністров’я закликала Молдову визнати їхню «незалежність» і підписати міждержавний договір на тлі подання молдавським керівництвом заявки на вступ до Євросоюзу.

22 квітня в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації в Україні» (так у Росії називають повномасштабне вторгнення). Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим та отримання виходу до Придністров’я.