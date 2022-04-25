ГУР: вибухи в Придністров’ї є «спланованою провокацією» російських спецслужб

Обстріл будівлі «міністерства державної безпеки» молдовського сепаратистського регіону Придністровʼя у Тирасполі є спланованою провокацією російських спецслужб, заявило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За повідомленням, за три дні до інциденту керівники «ПМР» «готувалися до його проведення і подбали про облаштування захищеного і комфортного бункеру».

«Для керівництва «ПМР» ця подія не стала несподіванкою. Ще 22 квітня секретар «Держкомісії з ліквідації надзвичайних ситуацій» «ПМР» Вадим Шмаленко звернувся з листом до голови Каменського району Володимира Бичкова. У ньому йшлося про термінову (до 16:00 того ж дня) підготовку відомостей про наявність і місце розташування «захищеного пункту управління цивільної оборони міста»… У разі відсутності такого пункту ставилося питання про його термінове створення», – заявили в ГУР і опублікували копію документа.

У розвідці Міноборони наголосили, що цей випадок – один із низки «провокативних заходів, організованих ФСБ для нагнітання панічних та антиукраїнських настроїв».

«За задумом авторів, вони мають виправдати війну на території України, чи залучити «ПМР» до бойових дій. Або як територію з певним мобілізаційним резервом, або ж як територію, з якої російські війська можуть проводити атаки на українську територію», – йдеться в повідомленні.

У ГУР додали, що мають інформацію про те, що ФСБ продовжить серію «провокативних терактів» на території «ПМР».

Там також нагадали, що 22 квітня заступник командувача військ Центрального військового округу РФ, генерал-майор Рустам Міннекаєв заявив, що російська армія має завдання зі «встановлення повного контролю над Донбасом та південною Україною», а після цього планує пробити коридор до Придністровʼя, де «відзначаються факти утисків російськомовного населення».

Тим часом, у Бюро з реінтеграції при уряді Молдови заявили, що вибухи у Тирасполі є приводом для створення напруженості в регіоні, повідомила молдовська служба Радіо Свобода.

«Метою сьогоднішнього інциденту є створення приводів для загострення ситуації з безпекою у придністровському регіоні, який не контролюється конституційною владою», – йдеться в заяві.

У бюро закликали до спокою і додали, що «разом із відповідними національними установами слідкують за розвитком подій».

Раніше сьогодні місцеве «МВС» повідомило, що будівлю «міністерства державної безпеки» молдовського сепаратистського регіону Придністровʼя обстріляли, за попередніми даними, із ручного гранатомета.

«Сталося кілька вибухів. Вибиті вікна на верхніх поверхах, – йдеться у повідомленні. – Прилегла територія оточена співробітниками міліції. За попередніми даними, постріли були зроблені з РПГ».

Придністров’я – сепаратистський регіон Молдови, який фактично не підконтрольний Кишиневу з 1992 року. Росія вже понад 20 років тримає в Придністров’ї близько 1700 військових.

На початку березня фактична влада Придністров’я закликала Молдову визнати їхню «незалежність» і підписати міждержавний договір на тлі подання молдавським керівництвом заявки на вступ до Євросоюзу.

Раніше у Генштабі ЗСУ припускали, що Росія може залучити до війни з Україною військовослужбовців із молдовського сепаратистського регіону Придністровʼя.