У Придністров’ї повідомили про обстріл будівлі «міністерства держбезпеки»

Будівлю «міністерства державної безпеки» молдовського сепаратистського регіону Придністровʼя у Тирасполі обстріляли, за попередніми даними, із ручного гранатомета, повідомляє місцеве «МВС».

«Сталося кілька вибухів. Вибиті вікна на верхніх поверхах, – йдеться у повідомленні. – Прилегла територія оточена співробітниками міліції. За попередніми даними, постріли були зроблені з РПГ».

Про низку вибухів у будівлі раніше написали, зокрема, російські державні ЗМІ.

Придністров’я – сепаратистський регіон Молдови, який фактично не підконтрольний Кишиневу з 1992 року. Росія вже понад 20 років тримає в Придністров’ї близько 1700 військових.

На початку березня фактична влада Придністров’я закликала Молдову визнати їхню «незалежність» і підписати міждержавний договір на тлі подання молдавським керівництвом заявки на вступ до Євросоюзу.

Раніше у Генштабі ЗСУ припускали, що Росія може залучити до війни з Україною військовослужбовців із молдовського сепаратистського регіону Придністровʼя.