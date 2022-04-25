Пожежі нафтобаз у російському Брянську. Що відомо?

У ніч на 25 квітня у російському Брянську спалахнули дві масштабні пожежі. Російська влада повідомляє про займання нафтобази «Транснефть-Дружба», ЗМІ пишуть про пожежу на військовій частині. Що відомо про наслідки загоряння та чому пожежу називають «невипадковою»? Дізнавалось Радіо Свобода.

Про що заявляють у Росії?

Російське державне агентство новин ТАСС з посиланням на регіональне МЧС пише про дві пожежі, пов'язані з горінням резервуарів із нафтопродуктами.

За повідомленням йдеться про пожежу на нафтобазах у Фокінському районі Брянська.

Про дві пожежі у Брянській області – на території нафтобази АТ «Транснефть-Дружба» та ще на одному об'єкті, повідомило російське державне агентство «РИА Новости» з посиланням на екстрені служби.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив тільки про пожежу на нафтобазі. Пожежа отримала підвищений ранг складності.

Богомаз додав, що евакуація населення не планується. Постраждалих, за попередньою інформацією, немає. Що стало причиною місцева влада не повідомляє.

Водночас ТААС повідомило про евакуацію співробітників кількох державних установ Брянської області після отримання «підозрілих повідомлень». Регіональні медіа пишуть про масову евакуацію шкіл.

В міненерго Росії заявили, що загроз для постачання дизельного палива та бензину споживачам області немає, є запаси на 15-20 діб. Наразі уточнюють інформацію про пошкодження нафтобази:

«Основні запаси палива регіону не постраждали – було пошкоджено обладнання однієї з нафтобаз із дизельним паливом, зараз ведеться ліквідація наслідків».

Російські ЗМІ поширювали інформацію, що по резервуарах з паливом ніби то «могли завдати удару українські безпілотники». Проте підтверджень цьому не представили.

«Близько другої години ночі саме з них було скинуто вибухові пристрої по резервуарам нафтобази «Транснефть-Дружба», а також по військовій частині, розташованій у межах міста. Внаслідок удару один із резервуарів спалахнув, а другий більший резервуар, що вміщує 20 тисяч тонн палива, в момент влучення був порожній», – пише російське видання Readovka.

«Не випадкова пожежа» та «Удар по постачанням в ЄС»

Українська сторона не коментувала подію. Водночас Генштаб Збройних сил України напередодні попереджав, що влада Росії може вдатися до провокацій на своїй території для виправдання рішення про «продовження затяжної, виснажливої війни».

Вже відомі випадки, коли Росія заявляла про «авіаудари ЗСУ». Так на нафтобазі в російському місті Бєлгород, неподалік від кордону з Україною, 1 квітня сталася пожежа, дві людини постраждали, повідомив губернатор В’ячеслав Гладков. Він заявив про «авіаудар з двох гелікоптерів Збройних сил України». 2 квітня група Conflict Intelligence Team (CIT) повідомила, що ракета, яка вибухнула поблизу російського Бєлгорода, прилетіла з території Росії.

Військовий експерт Олег Жданов в коментарі Радіо Свобода заявив, що пожежа не випадкова.

«По-перше, дві пожежі в одній місцевості це 100% не випадковість. По-друге, 170 кілометрів від нашого кордону – ми туди не дістанемо. У нас немає вогневих засобів, щоб нанести ракетний удар», – сказав експерт.

«Транснефть-Дружба» – дочірнє товариство «Транснефти». Саме ця державна корпорація є оператором нафтопроводу «Дружба» протяжністю 4 тисячі кілометрів, яким російська нафта постачається до країн Європи.

«Що стосується нафтобази це удар по поставкам російської нафти в Європу. Таке враження, що Росія сама вирішила накласти ембарго на постачання цим трубопроводом нафти до ЄС», – додав Жданов.

Жданов переконує, це можуть робити самі росіяни, щоб вести воєнний стан та оголосити мобілізацію.

«Я більше схиляюсь до версії «операція під чужим прапором», тому що росіянам не вистачає крупного теракту, щоб зараз оголосити червоний ступінь терористичної загрози, вести воєнне положення і почати загальну мобілізацію і воєнне положення в прикордонних областях з Україною і почати там загальну мобілізацію. Це найбільш імовірна версія того, що зараз коїться в Росії», – заявив Жданов.

У Брянській області сьогодні продовжили дію «жовтого», високого рівня терористичної небезпеки, що був встановлений 11 квітня.

У російській службі Радіо Свобода повідомили, що підтвердити інформацію, про те, що пожежі в Брянську виникли на території наливного пункту компанії «Транснафтопродукт» і розташованої недалеко від нього комплексної бази матеріально-технічного забезпечення Міноборони (в.ч. 55443-90) дозволяють карти системи NASA FIRMS, що фіксує пожежі, а також картографічний сервіс Wikimapia.

За повідомленнями, пожежам передували вибухи. Baza публікує відеозапис, ймовірно, з камери спостереження, що свідчить на користь цієї версії.

Автентичність відео наразі неможливо підтвердити.

«Військова частина – це база зберігання боєприпасів, якщо вона дійсно палає, вибухає, то це може ускладнити логістику постачання боєприпасів для російських військ на території України», – каже експерт.

Він пояснює, не відомо скільки боєприпасів на складі, Жданов припускає, можливо склад майже порожній у зв’язку з активними бойовими діями.

Колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко пояснив, як це впливає на ведення бойових дій в Східній операційній зоні.

Як мінімум – це затримка постачання паливно-мастильних матеріалів угрупуванню цієї зони на 2-3 доби, вважає військовий. За його словами, були ще влучання в ракетні склади, про які не повідомляє російська сторона.

Романенко каже – такі випадки будуть траплятись надалі, тому що йде війна.

«Ми не просто будемо спостерігати за тим, що вони б’ють по наших залізничних станціях, заводах з переробки паливно-мастильних матеріалів тощо. Наступив той час, що таке буде траплятись і у них», – сказав Романенко в коментарі Радіо Свобода.